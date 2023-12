El negociazo que Mauricio Mejía, el suegro de Rigo en la novela, abrió en Medellín

.Publicidad.

No es un secreto que hoy en día, muchos famosos optan por no echar todos los huevos en la misma canasta. Es decir, no todos se dedican únicamente a la actuación y deciden formar o establecer algún negocio rentable, junto con su carrera. Algo que sucede pues el trabajo en este mundo de la televisión, series y demás, no siempre está asegurado. Pues uno de los actores más queridos en los últimos días, compartió el tremendo proyecto que creó y que lo tiene muy emocionado. Estamos hablando de Mauricio Mejía, uno de los actores de la novela de Rigo. Tal parece que decidió dejar de lado los helados Toné para irse a la fija con tremendo emprendimiento.

El nuevo negocio de Mauricio Mejía actor de la novela de Rigo

Hoy en día, son muchos los segmentos del mercado que tienden a ser muy rentables para los emprendedores y demás. Como ejemplo de esto nos encontramos con el sector de la tecnología, el cual ha ganado terreno en los últimos años. Desde la pandemia, la necesidad de contar con buenos equipos tecnológicos de trabajo ha aumentado. A esto hay que sumarle los diferentes accesorios que acompañan un buen computador. Y fue justamente en este sector donde Mauricio Mejía se dio cuenta que podría tener una oportunidad. Así es, el actor de la novela de Rigo, decidió emprender con un negocio dedicado a la venta de tecnología.

Esta noticia la dio a conocer el mismo actor por medio de redes sociales. Este nuevo negocio de Mauricio Mejía cuenta con un amplio catálogo de portátiles. De igual forma, vende algunos accesorios como teclados y sillas catalogadas hoy en día como "gamer". Este emprendimiento del actor de la novela de Rigo, se encuentra ubicado en Medellín. Específicamente en el centro comercial Monterrey en el local 252. Un negocio relativamente nuevo pues hace apenas un día que el paisa lo compartió en Tik Tok. ¿Le irá bien al actor con este emprendimiento? Lo cierto es que, es un gran negocio de productos que hoy en día se compran en grandes cantidades.

Muchas personas comentaron felicitándolo por este negocio. Además, también hubo aquellos que aseguraron que irían, eso sí, solo si el propio Mauricio Mejía los atendía. Y es que, este actor tiene un gran carisma y gracias a esto, ha logrado ganar un gran número de seguidores.

