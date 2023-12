Caracol se va con toda contra RCN, lanzará tres programas un mismo día

.Publicidad.

Sin duda alguna, los dos canales que se pelean por el rating de la televisión colombiana, con Caracol Televisión y el canal RCN. Con diferentes producciones y realities, ambos buscan obtener mejores números. Claro que algunos de estos programas, ya se han constituido bien con el paso de los años. Un claro ejemplo de esto, son los realities de Caracol Televisión, como La Voz, Yo me llamo y El Desafío. Ahora bien, por parte de RCN, la cosa cambia, pues han logrado que sus novelas sean muy bien acogidas. Es por esto que, el canal de los Santo Domingo, quiere lograr grandes resultados en el rating con tres estrenos en un mismo día.

Los tres lanzamientos que tendrá Caracol Televisión en un mismo día

Hace algunos días que Caracol Televisión anunció algunos de los lanzamientos que tendría para el 2024. Varios de ellos tienen una pinta interesante y pueden ser grandes contenidos para la televisión colombiana. Dentro de lo más destacado nos encontramos con Arelys Henao y su segunda temporada. Incluso, ya se conoció la fecha en que se estrenaría esta novela. Según compartió el mismo canal, el estreno de esta nueva entrega, será el 9 de enero. Además, se ha dicho que su horario de llegada será a las 9:30, como venía sucediendo habitualmente con sus novelas.

..Publicidad..

|Le puede interesar La jugadita de RCN con su novela de Rigo para destronar a Caracol no solo en las pantallas

...Publicidad...

Sin embargo, este no será el único lanzamiento que tiene listo Caracol Televisión para el mismo día. El mismo 9 de enero llegarán otros dos proyectos que buscarán que el rating del canal supere al de su rival. Según la página Audiencias TV Colombia, ese mismo 9 de enero, llegará a la televisión colombiana el popular reality La Voz Kids. Sin embargo, ahí no paran las novedades de estrenos por parte del canal. Aunque no es un estreno como tal, a las 10:30 de la noche, llegaría de nuevo El cartel de los sapos. Teniendo esto presente, La vuelta al mundo en 80 risas no durará mucho más tiempo de lo esperado.

....Publicidad....

Sin duda alguna, el canal se alista para poder tener un rating que supere por completo a su rival. Habrá que ver si esta estrategia le funciona al canal o si por el contrario, hace que algunas de sus producciones, no tengan buenos resultados.

Vea también: