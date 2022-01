El gobierno Duque atropella a estudiantes extranjeros. Están varados en Colombia

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Decenas de estudiantes extranjeros han sido expulsados de Colombia durante los últimos días. Los que motivan esta columna, son afro y proceden de Haití, becados en su gran mayoría. ¿Que de Haití? Sí, ¿se acuerdan de ese país de negros libertos que fue el precursor de la Independencia en América Latina al cual le debemos el ejemplo de ser República? ¿No? Bueno, el país donde murió asesinado hace 5 meses el presidente Jovenel Moïse a manos de mercenarios colombianos. ¿Cómo? ¿Mercenarios colombianos? Sí, los exmilitares a quienes el Gobierno Duque ofreció pagarles abogado pero no les ha cumplido.

¿Y QUÉ DICEN LAS UNIVERSIDADES QUE OFRECEN LAS BECAS?

Que se niegan a prestarles los servicios de educación hasta que el Gobierno renueve sus visas.

¿QUÉ DICEN LOS JÓVENES?

Aquí algunos testimonios*:

Lisa:

“Hicimos todo lo posible para poder renovar la visa; lamentablemente nada funcionó a nuestro favor. Nos graduamos en la universidad Coruniversitec. Nos dijeron que nos toca agendar cita de proceso administrativo. Lamentablemente no disponen ningún día. Hasta el momento estamos ilegales, no podemos presentar nuestra visa casi en ningún lugar porque está vencida. Cada día que pasamos ilegal en el país aumenta el porcentaje del monto de la multa. Luego tendremos que pagar un seguro médico y el costo de renovar la visa estudiantil”

Alejandro:

“Es inaudito que ahora nos pidan para renovar la visa, aparte del normal certificado de la Universidad donde estudiamos, del certificado de salubridad y de la foto: ¡Una carta de responsabilidad económica con extractos bancarios de los últimos 6 meses! Las becas en Colombia son para los que no las necesitan. Esto es radicalmente absurdo”.

Raúl comenta:

“Cuando la cancillería nos niega la visa no podemos continuar nuestros estudios porque las universidades nos piden visa vigente para poder matricularnos al siguiente semestre; tampoco podemos recibir dinero de nuestras familias en el exterior, porque empresas como Western Unión nos piden cédula vigente y sin la visa no se puede reclamar dinero; y tampoco podemos trabajar. Vinimos a recibir una ayuda humanitaria en becas, y hemos recibido una afrenta totalmente inhumana”.

Laura:

“La cancillería me dice que la negación de mi VISA es discreción del estado colombiano. Alrededor de 48 ciudadanos haitianos están pasando en mi ciudad por estas mismas condiciones difíciles”.

John:

“Cumplo con los requisitos establecidos para renovar mi visa de estudiante. Me lo han negado y me remiten a migración Colombia para solicitar salvo conducto o pagar una multa que van de 1 a 8 salarios mínimos por haber permanecido ilegal por culpa de ellos. No dan citas por la página, pero tampoco me reciben. Solo quieren cobrar”.

Julie:

“Me dijeron que “mi solicitud ha sido negada” teniendo toda la documentación al día. Nunca tuve un problema judicial en el país o hice algo de malo”.

Julián expresó:

“Resido temporalmente en Colombia con una visa de tipo M y me encuentro cursando el último semestre de mi carrera profesional en la Fundación San José. Sin explicación me exigieron presentar una nueva solicitud pero desde el exterior. Pedí un salvoconducto de inmediato para evitar estar en condición irregular mientras me iba de Colombia. Con el salvoconducto me fui y solicité esto en el consulado colombiano en Ecuador, el cual me fue otorgado por un (1) año; y luego por siete (7) meses. Posterior a esas visas y durante el tiempo de la pandemia, me pidieron un seguro médico internacional pese a que tenía EPS. Respetando la decisión de las autoridades, logré conseguir dinero para pagar el seguro por una cantidad de tiempo, pero, tristemente me otorgan una visa de 4 meses correspondido al tiempo del seguro. Necesito más tiempo para terminar mis estudios. Esto va en contra del capítulo 3, numerales 4 al 11 de la resolución 6045 del 2017 (…) respeto la decisión de la cancillería, lamento el tratamiento que nos han dado”.

Irma:

“Vivo en Medellín. Los funcionarios no prestan buenos servicios y por tal motivo tuve que desplazarme a Bogotá a realizar el proceso. Me dijeron que tenía que dejar el país. Merecemos al menos una consideración como extranjeros y estudiantes. Solo queremos un plazo para terminar nuestra carrera”.

“Soy Juani. Tengo 26 años. La Cancillería me rechazó la solicitud de visa cuando me hizo falta un semestre para terminar el estudio y el tiempo que me hizo falta para el grado. Hicimos varias reuniones con la Embajada de Haití en Colombia, nunca pudo solucionar nada. Todos estamos sufriendo en Colombia, no podemos solicitar visas para seguir nuestros estudios en otros países ya que estamos ilegal mucho tiempo antes de completar el estudio. No quiero acusar el estado colombiano, solo me gustaría que nos traten mejor”.

“Yo soy Luis Enrique. Tengo 25 años, llegué becado por la Fundación ASOAJHA. Cumplí con todos los requisitos pero es facultad discrecional del Gobierno Colombiano el otorgamiento de la visa”.

OTROS POSIBLES MOTIVOS: ¿LA PARANOIA DE NECOCLÍ?

Tras el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse con la participación de exmilitares colombianos y la oferta de Duque de pagarles la defensa; tras las declaraciones del ministro Molano, quien afirmó que Colombia es enemiga de Irán, como si necesitáramos de otra guerra; tras abrir las puertas a 1,7 millones de venezolanos sin tener las condiciones ni la preparación para recibirlos, solo por las ayudas humanitarias que provenían de otros países y buscar nacionalizarlos para que votaran por el Centro Democrático en el 2022; tras el apoyo del partido de Gobierno a la campaña de Donald Trump, con lo que se respaldaron las afirmaciones de que el actual presidente Biden era “castrochavista”; solo faltaba atropellar a unos jóvenes afro, de bajos recursos, procedentes de Haití, becados por su rendimiento tras los desastres naturales con ayudas humanitarias para acabar con la escasa imagen que le quedaba a Duque de “buen Gobierno”.

Es cierto que muchos haitianos llegaron a mitad de año a Necoclí, municipio de Colombia sobre el mar Caribe, para cruzar el Golfo de Urabá y desde la otra orilla atravesar la frontera de manigua con Panamá (el tapón del Darién) y migrar junto a numerosos asiáticos y africanos hasta Capurganá recorriendo 66 kilómetros, y de allí pasar a Centroamérica y Estados Unidos, quedando aglomerados durante la pandemia (21.000 habitantes con servicios públicos deficientes que pudieron generar una emergencia humanitaria). Pero esto no tiene nada que ver con los estudiantes haitianos becados, como para que se tomara una decisión así de arbitraria contra ellos. Error de análisis gravísimo por parte del cuerpo diplomático colombiano.

También es cierto que las autoridades migratorias de Colombia registraron más de 25.000 migrantes irregulares en 2021, en su mayoría, haitianos de tránsito. Pero tampoco es motivo para afectar a los estudiantes haitianos becados.

No hay políticas para sacar a los líderes sociales del país a refugios internacionales, pero sí hay políticas para echar a los estudiantes becados de otros países que no constituyen ninguna amenaza a la seguridad nacional ni tampoco tienen denuncias o antecedentes penales. Como dijo el escritor chileno de raíces rusas, Alejandro Jodorowsky: “El secreto de este presidente es parecer tan tonto como sus seguidores, así ellos se sienten tan inteligentes como él". Y lo mismo, e incluso más, puede decirse de su cuerpo diplomático.

*Los nombres de los estudiantes fueron cambiados para proteger su identidad. Las pruebas se depositan en los archivos de Las2Orillas.

