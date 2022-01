Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

La pandemia me trajo lecturas, videos y conferencias en línea de grandes científicos que han hecho investigaciones muy interesantes sobre -si se quiere- nuestra naturaleza mística, que va mucho más allá de lo que siquiera nos podemos imaginar y que encierra mente, cuerpo, espíritu, salud, vida sana, decisiones e infinidad de cosas más de nuestro diario vivir.

Me he devorado las publicaciones en todos los formatos de Joe Dispenza, por ejemplo, y de muchos otros que llevaba años leyendo y que han aterrizado todo esto hasta la cotidianidad. Por ejemplo, el estadounidense Howard Martin, líder y autor de la serie que les traigo hoy como tema: The HeartMath Experience, o La experiencia matemática del corazón. Esto habla del sistema neurológico propio que tiene el corazón, que está sincronizado con el cerebro, con la mente, y que es el responsable de lo que con seguridad ustedes -como yo- han sentido en algún momento, que es la intuición. ¿Pero el corazón con sistema neurológico propio? Así es. Hay detrás de esta afirmación 30 años de estudios y 300 documentos revisados y publicados.

¿Recuerdan ese algo que les decía: “no hagan eso, no se metan con esa persona, no acepten esa propuesta, o como decían las mamás: esa amistad no les conviene…” y sin embargo, cual tercos, les llevaban la contraria no solo a las personas, sino a lo más importante: a ese algo, esa sensación extraña que venía de su corazón y que rara vez fallaba? Pues esa es la intuición: un sentimiento interno que se percibe correcto. Esas respuestas que llegan de la nada, la sensación tangible de lo que se debe hacer o no y que aparece de vez en cuando en la mayoría de las personas; son eventos aleatorios especiales y eso no es nuevo para nadie. Sabemos que influye en todas nuestras decisiones con sus advertencias, y que hay quienes la escuchan y quienes no. Lo que no sabíamos, es que la podemos entrenar y usar con más frecuencia, y eso lo encontré en el capítulo siete de la serie con la “Técnica del cuadro congelado”.

Si ustedes han meditado, le va a quedar más fácil; si no, intenten concentrarse y van aprendiendo. Tomen papel y lápiz:

Escriban el tema sobre el que quiere preguntarle a su corazón y cómo se sienten frente a esa situación, para que responda su intuición.

Respiren centrado hacia el corazón: cierren los ojos, pongan una de sus manos en el pecho -a la altura del corazón- y respiren tranquilamente hacia él.

Activen un sentimiento positivo y renovador: ahora respiren profundo hacia su corazón y piensen en alguien a quien quieran mucho, para que se colmen de ese sentimiento.

Pregunten desde el corazón cuál sería la actitud, acción o solución más eficiente o efectiva a su pregunta, y escuchen a su corazón a través de la intuición.

Observen y actúen: observen en silencio cualquier cambio en sus percepciones, actitudes o sentimientos. Dense el tiempo que necesiten para percibir. Abran los ojos y escriban en pocas palabras lo que les dice la guía intuitiva del corazón; revisen lo que escribieron al comienzo y analícenlo con lo que acaban de plasmar. Esto los podrá conducir a nuevas soluciones con tranquilidad. Es la comprensión desde otra dimensión, una sabiduría más profunda, dice el experto.

La serie destaca que la inteligencia, la coherencia y la intuición del corazón están vinculadas y trabajan juntas. Es la asociación mente-corazón. Resalta que practicar varias veces al día la coherencia del corazón los hace más intuitivos en los puntos de elección, en lugar de responder mecánicamente con los viejos patrones de comportamiento que producen estrés.Usualmente se utiliza la lógica, el conocimiento del pasado, la inteligencia lineal, la experiencia de vida. Se puede comenzar con el corazón como segunda opinión… ¡luego será la primera! “De pronto no siempre se acierta, pero significará que se hizo lo que mejor se pudo”, dice Howard Martin, y agrega que “cuando comencemos a aprovechar el verdadero poder e inteligencia del corazón todo va a cambiar para nosotros: cómo pensamos, cómo nos sentimos, cómo funciona el mundo, cómo nos relacionamos entre nosotros; cambiará nuestro mundo interno. Pasará del agotamiento a la reparación, de la separación a la reconexión”.

La serie The HeartMath Experience está gratuita por estos días en https://www.heartmath.com/experience/ . No pierdan la oportunidad.

Y ahora, desde mi corazón, ¡les deseo un gran 2022 lleno de vida y buenas decisiones!