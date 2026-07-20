- El equipo económico del ex presidente Duque aterrizó en el gobierno del Tigre y el Mininterior escogió viceministro

Altos funcionarios de José Manuel Restrepo como ministro de hacienda trabajaran con Miguel Gómez Martínez y un huilense será la mano derecha de Rodrigo Lara

El hoy vicepresidente electo José Manuel Restrepo llegó a la campaña de Abelardo de la Espriella por vía del expresidente Iván Duque; compartieron aulas en la Facultad de derecho, aunque no del mismo curso, en la Universidad Sergio Arboleda y mantienen una vieja amistad. El ex presidente llevó varias personas a la campaña, incluido el de Gabriel Gilinski, presidente del grupo Semana que apoyó frontalmente la campaña de Firmes por la patria.

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Fue Duque quien sugirió para la fórmula vicepresidencial a José Manuel Restrepo quien había sido su Ministro de comercio exterior y de hacienda. Será él quien desde la vicepresidencia llevará la batuta de los temas económicos en llave con el Ministro de hacienda Miguel Gómez Martínez quien también como él, ha tenido responsabilidades directivas académicas en la Universidad del Rosario, el uno como rector y el otro como decano de economía.

A la misión de alto nivel en Washington focalizada en temas económicos que acaba de concluir, Restrepo incluyó a dos expertos quienes conformarán el equipo económico del nuevo gobierno: Juan Sebastián Betancur, próximo viceministro técnico y Cesar Arias el director de crédito público, cargo que ocupó también en el gobierno Duque.

Betancur fue el director ejecutivo alterno de Colombia ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el gobierno Duque y a su regreso ocupó la secretaría del Comité de la Regla Fiscal, escaló a la dirección técnica que ocupó cuatro meses, cargo al que renunció y de inmediato integró la misión a Washington. El economista Andrés Quevedo Caro será el otro viceministro y está vincula a la International Finance Corporacion, brazo del Banco Mundial para el sector privado.

La mano del vicepresidente electo se sintió también en el nombramiento de la Ministra de minas, María Nohemí Arboleda, quien desde 2016 se desempeña como gerente general de XM (filial del grupo ISA) con quien Restrepo tuvo que interactuar cuando se desempeñaba como ministro de Duque.

El amigo de la política y el Huila escogido por Rodrigo Lara para ser su mano derecha

De origen huilense como Rodrigo Lara, el escogido para ser su viceminsitro del interior es Carlos Eduardo Géchem Sarmiento. Compañeros de derecho en el Externado y luego enla especialización en París. La vida de ambos están atravesadas por la violencia. Lara sufrió el asesinato ordenada por el narcotráfico de su padre el ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla mientras Gechem Sarmiento soportó el secuestro por parte de las FARC de su papá, el entonces senador Jorge Eduardo Gechem Turbay y que llevó el 20 de febrero del 2002 y a la ruptura de los diálogos del gobierno de Andrés Pastrana con esa guerrilla. Ambos además militaron en el Nuevo Liberalismo, con el que rompieron y ahora está controlado por los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán.

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Empieza a tomar forma el equipo de la Presidencia

El antioqueño Carlos Rios Puerta llegó a la política por la vía de Álvaro Uribe y en representación del Centro Democrático fue viceministro de defensa en el gobierno Duque, concejal de Medellín desde donde acompañó la oposición contra Daniel Quintero y era director de Gestión de riesgos de Antioquia con el gobernador Andrés Julián Rendón cuando le apostó a la candidatura del Tigre.

Amigos personales, asumió el manejo de los recursos, incluido los créditos bancarios de la campaña y ahora será el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia, el corazón administrativo de la Casa de Nariño donde también trabajará la recién nombrada Secretaria de comunicaciones María Fernanda Sandoval.

Con más de ocho años al frente de las comunicaciones de De la Espriella incluso cuando ejercía la profesión desde su oficina De la Espriella Lawyers coordinó las comunicaciones de Firmes por la patria desde el día uno y seguirá con la responsabilidad desde la Presidencia.

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