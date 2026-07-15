- Con 2 duros escuderos José Manuel Restrepo le dio la cara al Banco Mundial y el Fondo Monetario en Washington

El Vicepresidente viajó con Juan Sebastián Betancur y César Arias, dos técnicos venidos como él del Gobierno Duque, para ayudar a ajustar las finanzas públicas

Por su rol como director de la Regla Fiscal y las cifras frescas sobre el creciente déficit fiscal y el deterioro de las cuentas públicas en el Gobierno Petro, el economista Juan Sebastián Betancur se integró a la delegación a Washington del vicepresidente José Manuel Restrepo y del recién nombrado ministro de hacienda Miguel Gómez Martínez.

Betancur renunció al cargo con una alerta sobra la situación del país y tomó el avión a acompañar a quienes lideraran los complejos temas económicos del gobierno que empezará el próximo 7 de agosto. De esta manera llegaban con escudero de peso a darle la cara a los altos directivos del Banco Mundial y a Kristalina Georgieva del Fondo Monetario, quienes tienen la lupa puesta en el país.

La salida de Betancur se dio apenas un día después de que liderara la presentación de una de las advertencias fiscales más contundentes emitidas recientemente por el Comité Autónomo de la regla fiscal en la que alertó sobre el deterioro de las cuentas públicas, el creciente peso de la deuda y la necesidad de adoptar medidas estructurales para garantizar el cumplimiento de la regla fiscal. Todo indica que Betancur entraría a formar parte del nuevo equipo económico que tiene sobre los hombros el ajuste estructural.

Betancur no viajo solo, el vicepresidente también convocó a César Arias quien fue director general de Crédito Público y Tesoro Nacional en el gobierno Duque. Los dos técnicos habían trabajado con anterioridad con el Ministro Alberto Carrasquilla quien se vio forzado a renunciar por la reforma tributaria que detonó el estallido social del 2019. Lo reemplazo Restrepo quien se desempeñaba como Ministro de comercio y quien renunció a la rectoría de la Universidad del Rosario para ocupar el cargo.

Restrepo rearma su equipo económico de sus tiempos en el gobierno Duque

César Arias se desempeñó como director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, mientras que Juan Sebastián Betancur fue promovido a director general de Política Macroeconómica, una de las posiciones técnicas más importantes dentro del Ministerio de Hacienda, cuando José Manuel Restrepo asumió el cargo.

Carrasquilla se vio forzado a renunciar por la fallida reforma tributaria que encendió la chispa del estallido social del 2019

Ambos habían trabajado con el exministro Alberto Carrasquilla durante los momentos más complejos de la emergencia sanitaria. En ese período el Gobierno suspendió temporalmente la regla fiscal para responder al choque económico provocado por el covid-19 y recurrió a fuentes extraordinarias de financiamiento internacional.

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Entre ellas sobresalió la utilización de la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI), un mecanismo reservado para economías con sólidos fundamentos macroeconómicos. La decisión correspondió al Gobierno de Duque, liderado Carrasquilla, con el apoyo institucional del Banco de la República y de la representación de Colombia ante el FMI.

En diciembre de 2020 Colombia desembolsó cerca de 5.400 millones de dólares de esa línea para fortalecer la liquidez del Estado y financiar la respuesta a la pandemia.

La regla fiscal que llegó de Santos

La regla fiscal en Colombia se remonta al gobierno de Juan Manuel Santos y su ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, hoy Presidente del Banco de Bogotá, quien la diseñó para que se limitara el déficit fiscal. Se busca con ésta reducir gradualmente la deuda pública; evitara un crecimiento excesivo del gasto en épocas de bonanza; y se fortaleciera la confianza de inversionistas y calificadoras de riesgo.

Con el cambio de gobierno y la llegada de Gustavo Petro, Arias salió del Ministerio y Betancur estuvo un tiempo con el ministro José Antonio Ocampo, fue designado director ejecutivo alterno de Colombia ante el Fondo Monetario Internacional, antes de regresar al país como director técnico y secretario técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Reemplazó en la dirección a la economista Astri Martinez quien trabajó con un pesado grupo de expertos.

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Tanto con Martínez como con la dirección técnica de Betancur, el Comité mantuvo su independencia y expresó reservas frente a decisiones de Petro como la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal. El organismo advirtió que apartarse temporalmente de las metas fiscales debía estar acompañado de una estrategia clara de retorno al equilibrio, con el fin de preservar la confianza de los mercados y la credibilidad del marco fiscal colombiano.

Restrepo tenía claro el escenario que le esperaba en Washington y por eso resolvió presentarse acompañado de dos sólidos técnicos y de uno, como es el caso de Betancur que tiene presente la situación real del país.

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