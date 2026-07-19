- El canadiense que coronó con la mina Buriticá en Antioquia le apuesta a encontrar más oro en Caldas

Aris Sussman quien logró organizar la mina de Buritica y cuya producción atrajo a los chinos de Zijin quiere repetir con Guayabales y San Antonio

Con su nueva empresa, Collective Mining, Ari Sussman busca repetir con el negocio del oro en Colombia, como lo hizo con la emblemática mina de Buritica en Antioquia, que le vendió a los chinos de Zijin Mining por USD 1000 millones, después de diez años de haberla explotado con su empresa Continental Gold. Zijin Mining, ahora de propiedad de capital chino,fue la que más oro sacó en Colombia el año pasado como puede ver en esta nota .

Sussman adquirió la minera en 2008 cuando era director ejecutivo de Cronus Resources y la transformó en Continental dos años después. Estuvo al frente de ésta hasta el 2020, convirtiéndola en una de las mayores productoras de oro de Colombia.

Ahora, con quien fuera su vicepresidente jurídico en Continental el abogado externadista Omar David Ossma a la cabeza de la Collective Mining, busca dimensionar los proyectos Guayabales en Marmato y San Antonio en Pácora, estando más avanzado el primero, que tiene una extensión de 4000 hectáreas de exploración. La minera canadiense ya surtió la etapa de las audiencias públicas en los municipios caldenses de Marmato y Supía realizadas en febrero y mayo pasado, una exigencia pedida por la Agencia Nacional de Minería.

La trayectoria de Sussman es conocida en Colombia, porque fue bajo su liderazgo que se completó la construcción de la mina subterránea de Buriticá, la compañía ingresó a la Bolsa de Valores de Toronto y se identificaron más de 11 millones de onzas de oro y plata de alta ley, convirtiéndose en el proyecto de minería subterránea de oro a gran escala más importante y grande de Colombia.

Collective Mining Ltd surgió de minera Pocml 5 Inc. que había sido fundada en 2018 y casi desde el principio, en el 2021, las acciones ordinarias comenzaron a cotizar en el mercado Venture de la Bolsa de Toronto, con un desempeño sobresaliente, registrando un incremento del 205% en su primera jornada.

Collective Mining mantiene la financiación requerida para avanzar en su perforación. Este músculo financiero y operativo no solo refuerza su posición estratégica en el distrito minero de Caldas, sino que respalda la generación de valor tanto para sus accionistas como para las comunidades locales.

El canadiense Sussman ha escogido ejecutivos de peso para conformar su junta directiva como la exministra Ángela María Orozco, actual vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Avianca y la expresidenta de la ANM, María Constanza García quien junto a otros extranjeros respaldan este ambicioso proyecto minero en Caldas.

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