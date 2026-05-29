- Quiénes manejan la plata de la campaña presidencial de Cepeda, Paloma, y Abelardo

Un militante del Polo Democrático, una exsenadora Uribista y un exviceministro de Duque son los gerentes que lograron mega créditos con la banca colombiana

Sobre los gerentes de las campañas presidenciales recae la responsabilidad de las platas que se reciben y gastan en las campañas. Los tres más opcionados a ser el próximo presidente de Colombia según las encuestas son; Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Los tres han evitado las donaciones privadas y han recurrido a los créditos bancarios para financiar su proselitismo, montos adquiridos apostándole a la reposición de votos que el gobierno reconoce al finalizar el ejercicio electoral.

El Consejo Nacional Electoral aprobó reconocer $ 8.613 pesos por voto en la primera vuelta presidencial, elecciones que serán el próximo domingo 31 de mayo.

Tres bancos privados Banco de Colombia, Banco de Bogotá y BBVA y Confiar cooperativa realizaron los préstamos que en conjunto rondan los $80 mil millones.

En la campaña de Abelardo De la Espriella, Carlos Andrés Ríos Puerta, está al frente manejando los recursos. Este paisa fue concejal de Medellín por el Centro Democrático y fiel escudero del expresidente Alvaro Uribe, una de las tantas fichas uribistas en esa campaña. Fue también secretario de despacho de la Gobernación de Antioquia, empresario, docente, miembro de la ANDI y viceministro de Defensa de la administración de Iván Duque.

Ríos, tiene en sus manos la responsabilidad los más de 32 mil millones de pesos que le han prestado las distintas entidades financieras, Banco de Bogotá ($15.000.000) Bancolombia ($12.000.000) y BBVA ($5.000.000) de los cuales se han gastado más de 26 mil millones según el portal Cuentas Claras.

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De estos recursos, 12 mil millones se han destinado en publicidad y más de 5 mil en gastos administrativos, 217 mil en actos públicos y 195 mil en capacitación e investigación política.

Un antiguo copartidario de Cepeda, militante del Polo Democrático, cuida las platas de la campaña

El barranquillero Antonio Peñalosa ha pasado media vida como militante del Polo Democrático del cual fue su secretario general hasta que se fusionó con el Pacto Histórico. Allí se conoció con Iván Cepeda quien hizo toda su vida política en el más grande partido de izquierda, con cuyo aval fue Representante a la Cámara y senador.

Peñalosa tiene en sus manos el manejo de un rubro de $15 mil millones que la campaña obtuvo de un préstamo de Confiar Cooperativa Financiera, una entidad que opera desde Medellín bajo la batuta de Oswaldo Gomez quien lleva décadas al frente de la entidad financiera que nació como una cooperativa de trabajadores.

Ha sido una fuente de recursos, vía crédito comercial, de distintos candidatos de centro izquierda para elecciones locales, legislativas y presidenciales. En la lista de 200 candidatos apoyados está desde Jorge Enrique Robledo hasta Gustavo Petro, Claudia López y Daniel Quintero, a quien incluso apoyó políticamente y en retribución el alcalde de Medellín lo nombró en la primera junta directiva de EPM. Gómez renunció en la primera crisis con todos los miembros de la junta.

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De acuerdo con el reporte que ha suministrado Peñalosa a Cuentas Claras, se han gastado 13 mil millones en lo va de la contienda electoral de los cuales 9 mil millones se han destinado a publicidad, 1.535 millones a actos públicos y 1.200 millones a servicios de transportes, siendo estos los rubros más altos en los gastos de la campaña.

Así las cosas, según Transparencia por Colombia las campañas han reportado en sus ingresos un total de $82.500.969.215, un 93% correspondiente a créditos del sector financiero, sumando $77.500.000.000. La publicidad representa el 74% de los gastos.

Una experimentada política le maneja las cuentas a Paloma

Por la candidatura de Paloma Valencia, quien fue elegida por la Gran Consulta por Colombia tiene al frente de las finanzas a la ex senadora del Centro Democrático a María del Rosario Guerra quien fue ministra de comunicaciones en el gobierno de Uribe y lo ha acompañado en todas sus campañas políticas. Economista destacada en la academia como decana de la facultad del Rosario donde estudió Juan Daniel Oviedo, el hoy formula vicepresidencial de Paloma Valencia

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Guerra, es quien está administrando los 30 mil millones que Bancolombia le prestó en tres créditos a la campaña de Valencia de los cuales se ha gastado 17 mil millones de pesos, 13 mil de ellos en publicidad, según Cuentas Claras, el restante en gastos administrativos que asciende casi a los 2 mil millones y el resto el servicios de transporte y gastos de capacitación.

Estos tres gerentes deberán responder ante el Consejo Nacional Electoral por los ingresos y egresos de las campañas con el riesgo de terminar enredados judicialmente como ocurrió con Ricardo Roa, el gerente de la campaña Petro Presidente, quien está acusado de haber autorizado la violación de los topes electorales.

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