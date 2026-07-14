- La cercanía de Iván Duque con los Gilinski llegó lejos: entró a la directiva de Metro Bank en Londres

Jaime Gilinski se hizo a Nutresa en una operación en la que el gobierno Duque no fue un actor pasivo, ahora entró al Consejo de Administración del banco que controla

Metro Bank Holdings PLC, con sede en Londres y cuya participación mayoritaria del 52,87% está en manos del empresario caleño Jaime Gilinski, anunció que el expresidente Iván Duque Márquez pasó a formar parte de su Consejo de Administración como consejero independiente a partir del pasado primero de julio de 2026.

Jaime Gilinski tomó el control de la entidad financiera en el segundo semestre de 2023 tras realizar una inversión de USD 124,6 millones, una institución de la cual ya poseía previamente una participación del 9,2%. Con este nombramiento, Duque se vincula a una junta directiva donde también participan el propio Jaime Gilinski y su hija Dorita Gilinski, quien además se desempeña como presidenta de JGB Financial Holding Company, miembro del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría del Banco GNB Paraguay, y quien además codirigió el lanzamiento de Lulo Bank en Colombia.

La cercanía de Duque ha sido con Gabriel Giliski, el propietario de la revista Semana y se tejió desde antes de la llegada Duque a la Presidencia de Colombia en 2018. Fue durante su gobierno cuando el Grupo Gilinski llevó a cabo una agresiva ola de Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) para tomar el control de las compañías del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Este proceso comenzó en noviembre de 2021 y se extendió hasta 2023, culminando con acuerdos definitivos y el fin del desenroque accionario entre finales de 2023 y principios de 2024.

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En su momento, el entonces presidente fue señalado por muchos críticos y observadores del proceso de haber presuntamente favorecido los intereses de los Gilinski sobre el GEA. Investigaciones periodísticas, entre ellas las publicadas por Daniel Coronell, indicaron que los directores de las entidades reguladoras de la época, como Jorge Castaño en la Superintendencia Financiera y Andrés Barreto en la Superintendencia de Industria y Comercio, habrían flexibilizado o moldeado normativas para viabilizar la compra de acciones en firmas insignia como Sura y Nutresa, operaciones que contaron con el financiamiento del conglomerado IHC (International Holding Company) de los Emiratos Árabes Unidos.

Jorge Castaño era el Superintendente financiero y Andrés Barreto se desempeñaba como Superintendente de Industria y comercio cuando Gilinski tomo control de Nutresa en la agresiva ola de Ofertas Públicas de Adquisición (OPA)

En la actualidad, Jorge Castaño es el Vicepresidente Corporativo de Activos Financieros y Eficiencia en el Grupo Aval y Andrés Barreto, quien es amigo personal de Duque, es desde abril de 2023 el director de De la Espriella Lawyers y lidera el equipo del empalme con Departamento de Planeación Nacional.

Asimismo, se cuestionó que durante la visita de Estado de Iván Duque a los Emiratos Árabes Unidos, realizada del 4 al 6 de noviembre de 2021 para participar en la Expo Dubái y promover al país, el mandatario coincidió en el Golfo Pérsico con Jaime Gilinski, quien se encontraba allí junto a una delegación empresarial colombiana. Posteriormente, al finalizar el proceso de adquisición, figuras muy cercanas al gobierno de Duque, como la exministra de Comercio María Ximena Lombana, terminaron integrándose a las nuevas juntas directivas controladas por el Grupo Gilinski.

El expresidente Duque es columnista y colaborador frecuente de la revista Semana, propiedad del Grupo Gilinski, liderado y presidido por Gabriel Gilinski, hijo mayor de Jaime Gilinski. Desde este medio publica regularmente artículos de opinión y análisis donde aborda temas de coyuntura nacional, política y economía.

En el plano financiero, Metro Bank reportó las utilidades de su ejercicio al cierre de 2025 registrando una ganancia de 113,7 millones de dólares antes de impuestos, lo que representó su primera cifra positiva en seis años y la más alta de su historia. Este resultado se produjo tras una drástica reducción de costes implementada dentro de una importante reestructuración iniciada en 2023 bajo el liderazgo de Gilinski.

Los positivos rendimientos actuales han animado a la entidad a pronosticar que triplicará sus ganancias para 2028, apalancándose en las medidas de desregulación adoptadas por el gobierno del Reino Unido para impulsar el crecimiento económico británico. Al respecto, Daniel Frumkin, director ejecutivo de Metro Bank, destacó que una parte fundamental de este crecimiento obedece a la estrategia de enfocarse en las micro, pequeñas y medianas empresas, un segmento que a su vez ha servido de estímulo para la economía del país.

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