- El desplome de Ecopetrol y la disparada del Grupo Éxito de los Callejas y Nutresa de Gilinski en ganancias

Mientras la petrolera en cabeza de Ricardo Roa perdió el 40% de utilidades –$6 billones menos- los Calleja y los Gilinski multiplicaron sus fortunas con sus empresas

El cuadro de las empresas con mayor crecimiento en ganancias del 2025 es completamente distinto al del año pasado, cuando al cierre del 2024, la petrolera colombiana Ecopetrol logró casi 15 billones de pesos en utilidades y fue la empresa número uno del país en ingresos y ganancias, seguida por el Grupo Sura, Cenit y EPM, todas con ganancias que rondaban los 5 billones.

La dinámica del desempeño económico del 2025 fue bien distinta. Dos compañías de propiedad de extranjeros como el Grupo Éxito, adquirido por la familia Callejas del Salvador en octubre del 2023 y Mineros de propiedad del empresario indio Vikram Sodhi fueron las de mayor crecimiento en utilidades, igual que el Grupo Nutresa que el año pasado quedó controlado por la familia Gilinski y presidido directamente por Jaime Gilinski, quien también introdujo cambios de fondo y anunció una ofensiva en exportaciones para Europa este año.

El Grupo Éxito obtuvo unas utilidades de 2025 cercanas a los 600 mil millones que significó un crecimiento de un 980% respecto del año 2024, cuando el Grupo no estuvo entre las diez empresas con mayores utilidades del país. Los movimientos de Callejas quien trasladó la operación de Medellin a Bogotá se reflejaron en rentabilidad.

| Lea también: El salvadoreño, dueño del Éxito, prefirió Bogotá a Medellín para manejar su emporio comercial

En enero de 2024 los Calleja lograron un crecimiento del 86.6% de la cadena de retail pero los cambios se vieron sobre todo el año pasado. Unificaron marcas alrededor de Carulla, cerraron puntos de venta en distintas ciudades, reorganizaron físicamente los espacios para inducir al consumidor a una mayor permanencia en las tiendas y se alinearon en la línea de supermercados low cost con una estrategia de fortalecimiento regional.

| Lea también: El ambicioso plan de los Calleja, dueños del Éxito, para mandar en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero

A la estabilización de su operación en Colombia, el buen desempeño en Uruguay y un mejor control de costos permitieron recuperar márgenes. A esto se sumó el empuje de negocios complementarios como el inmobiliario, que ganó relevancia dentro de la estructura del grupo y que quieren fortalecer para el 2026, con recursos provenientes de la venta parcial de su negocio en Argentina.

Los salvadoreños le pagaron a los franceses del Grupo Cassino USD 556 millones y después de dos años en sus manos lograron, en el 2025 una utilidad de cercana a los USD 150 millones que a ese ritmo, en corto tiempo habrán librado con creces la inversión.

| Puede interesarle: La familia Calleja del Salvador se queda con el Éxito por el que pagará USD 556 millones a Casino

Vikram Sidhi, el empresario indio que sigue apostando en Colombia

El segundo gran ganador en el crecimiento de utilidades del 2025 fue el empresario indio Vikram Sodhi quien adquirió Mineros SA la tradicional compañía de origen paisa con 50 años en el negocio de minería y que el año pasado logró el control total con el cierre del negocio con la familia Pacheco propietaria de Colpatria.

La operación de Mineros con sus principales minas de oro en el Bajo Cauca antioqueño en las localidades de Nechí, El Bagre y Zaragoza Segovia y con otros explotaciones auríferas en Nicaragua y Chile resultó muy rentable dejando una utilidad superior a los $ 594 mil millones ( aproximadamente USD 150 millones) que significó un crecimiento de un 68% respecto del año anterior.

Con estos exitosos resultados Vikram Sodhi recibió el este año 2026 con una gran apuesta: le pagó USD 10 millones a Anglo Gold Asahnti la mina de oro a cielo abierto de La Colosa en Cajamarca, Tolima, a pesar de lo incierta de su situación porque ni los pobladores ni el gobierno de Petro quieren dejarla explotar

La decisión de Jaime Gilinski de tomar las riendas del emporio de alimentos Nutresa al punto de incluso trasladar parcialmente su residencia a Medellin donde estructuró un nuevo equipo directivo produjo réditos. Fue esta la tercera compañía en mostrar un mayor crecimiento en ganancias: un 62.7% aunque el total de lo obtenido en utilidad superó el billón de pesos.

Otras dos empresas como la italiana Enel que reportó 3.18 % de ganancias, un aumento de 34,9%. y el Grupo Energía Bogotá liderado por Juan Ricardo Ortega que reportó 3,35 billones, creciendo en 27,2%, completan el ranking de las 5 con mayor crecimiento en utilidades, todas muy lejos de los pobres resultados de Ecopetrol.

El Grupo Energía de Bogotá controlado por la Alcaldía de Bogotá aprovechó el buen momento de la empresa para poner a la venta una participación accionaria.

Un año debacle en ganancias para Ecopetrol al mando de Ricardo Roa

El cuestionado presidente de Ecopetrol quien fue imputado por la Fiscalía por su manejo en la gerencia de la campaña de Petro Presidente presentó un balance negro para la compañía en término de utilidades, que por lo demás van mayoritariamente al gobierno.

Ecopetrol aparece en el puesto 10 del ranking con una reducción cercana al 40% en sus ganancias. La petrolera pasó de utilidades por 15 billones de pesos en 2024 a cerca de 9 billones en 2025. La caída no solo refleja condiciones del mercado energético, las políticas del gobierno Petro en el tema energético y la incertidumbre en su dirección, cargo que está en juego en medio de una cambiante junta directiva, algo que no ha formado parte de la tradición de un gobierno corporativo que en la gestión de Roa quedó hecho trizas.

Anuncios.

Anuncios..