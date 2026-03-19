- Diez departamentos que se quedaron sin representación en el Senado

Arauca perdió la curul que tenía con José Vicente Carreño y desde hace 30 años ninguno de los 5 departamentos de la Amazonia han tenido representación nacional

Departamentos con gran potencial económico por su riqueza petrolera como Arauca empiezan la legislatura del 2026 sin representación del orden nacional. El senador José Vicente Carreño, del partido Centro Democrático, no logró reelegirse este 8 de marzo. Este parlamentario había logrado su curul en el 2022 tras un tránsito de la Cámara por Arauca que obtuvo en el 2019, al senado del que termina legislatura sin pena ni gloria el próximo 19 de julio.

Arauca entra a la lista de los 10 departamentos que no tienen voz en el senado. Es un tercio del país que incluye al Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Amazonas que llevan más de tres décadas sin tener un senador oriundo de estados territoriales. Mientras que Caquetá y San Andrés y Providencia ya completan tres periodos continuos sin volver a tener un legislador en la Cámara Alta.

Chocó desde el 2014 no tiene presencia en este recinto. La última persona del departamento en ocupar una silla en este espacio fue Astrid Sánchez Montes de Oca, quien estuvo en el congreso desde octubre de 2012 hasta julio de 2014, en reemplazo del destituido Eduardo Carlos Merlano, sancionado por la Procuraduría.

Mientras que Quindío cumple una elección sin poder obtener una curul en el Senado. La última en ocupar este cargo fue la militante del partido Mira Aydeé Lizarazo Cubillos en el periodo 2018-2022. De los siete aspirantes nacidos o con arraigo en el departamento, Juan Javier Baena Merlano de la coalición Ahora Colombia obtuvo un total de 17.824 votos a nivel nacional y a nivel Quindío un total de 2.356 votos. José Manuel Ríos Morales, por la alianza Alma-Cambio Radical, con un total de votos nacionales 4.067 y a nivel departamental un total de 3.275 votos.

Esta ausencia de dirigentes desde estas regiones vuelve a poner sobre la mesa el debate del impacto de la circunscripción nacional del Senado, establecida desde la Constitución de 1991, que eliminó la elección por regiones y permite que los candidatos compitan por votos en todo el país.

Esto lleva a que buena parte de los senadores provengan de departamentos con mayor peso electoral, mayor población, entre otras, por lo que regiones con menor tamaño demográfico o menos maquinaria política terminan sin presencia directa en el Senado.

Departamentos con dificultades y urgencia de voz

En el caso de los departamentos de Guaviare y Chocó, según la Defensoría del Pueblo son zonas con graves flagelos de violencia de grupos armados históricamente. En el caso del Guaviare, la implementación del Acuerdo de Paz del 2016, pero sobre todo sus incumplimientos en materia de reforma rural, sustitución de cultivos y reincorporación de excombatientes abrieron espacios y tiempos para la reconfiguración de actores mafiosos, grupos disidentes —y reincidentes— cuyo principal objetivo ha sido consolidar controles sociales, territoriales, económicos y militares. En caso del Chocó la violencia tampoco cesa, solo por mencionar uno de los tantos hechos por parte de los grupos armados ocurrido el pasado 3 de marzo en la estación de Policía del municipio de Río Iró, es la muestra en este caso de la capacidad del ELN para atentar contra la Fuerza Pública y la sociedad civil.

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De acuerdo con el Departamento Administrativos Nacional de Estadísticas, DANE, en Colombia el porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria es de 31,8%. En ese orden los departamentos que presentan mayor nivel de incidencia de la pobreza monetaria son: La Guajira, con 65,7%, para la región Caribe; Chocó, con 67,4%, para la región Pacífica.

Todo lo anterior, deja en evidencia lo esencial que es para los departamentos en mención que tengan una representación en el Senado con el fin de legislar a favor de estos territorios que tiene en la actualidad necesidad de cubrir y que requieren de proyectos de gran envergadura que se gestan desde el orden nacional.

Para estas elecciones, la Registraduría indica que un total de 19.423.187 electores votaron para el Senado de la República, a diferencia de 2022 cuando la participación llegó a 18.636.732 votantes.

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