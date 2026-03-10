- El indio dueño de Mineros hace una apuesta arriesgada y se queda con la mina de oro de La Colosa

Ni los pobladores de Cajamarca ni el gobierno de Petro quieren dejarla explotar pero el empresario Vikram Sodhi le pago usd 10 millones a Anglo Ashanti por ella

La empresa minera Mineros S.A., con sede en Medellín y de propiedad mayoritaria de Sun Valley Investments (con sede en Suiza), liderada por su principal socio Vikram Sodhi, ha concretado la compra de la totalidad del proyecto La Colosa a la multinacional surafricana AngloGold Ashanti.

Mineros opera desde hace casi 50 años minas de oro en el Bajo Cauca Antioqueño, en las riberas del rio Nechí y se ha expandido a minería subterránea en el municipio de Zaragoza, así como a dos minas subterráneas en Nicaragua a través de Hemco.

Los derechos de explotación en La Colosa incluyen el yacimiento aurífero en el municipio de Cajamarca, Tolima. La transacción, cuya finalización se espera estará lista antes de que termine el primer trimestre de 2026, contempla un pago inicial de 10 millones de dólares y una contraprestación contingente de hasta 60 millones de dólares, la cual estará sujeta a la aprobación de un plan de trabajo y la obtención de la licencia ambiental correspondiente.

El panorama, sin embargo, es complejo. El proyecto, que ha estado varios años en etapa de exploración, ha enfrentado una resistencia comunitaria histórica, centrada en la protección agrícola y del agua, liderada principalmente por la comunidad local, campesinos y organizaciones ambientales.

En 2017, el 97,7 % de los votantes cajamarcunos (6.165 ciudadanos) rechazó la minería en una consulta popular, esto y los retrasos en la obtención de permisos ambientales llevaron a suspender las actividades de exploración. Adicionalmente, a principios de marzo de 2026, el Concejo Municipal de Cajamarca, en el Tolima, aprobó el Proyecto de Acuerdo 05-2026, mediante el cual se declaran bienes de utilidad pública e interés social los 33 predios adquiridos por la multinacional AngloGold Ashanti, los cuales abarcan aproximadamente 5.800 hectáreas.

Mineros cree que el futuro del proyecto dependerá de su relación con el Departamento del Tolima y sus comunidades, más que del contexto histórico, del cual pretende distanciarse incluyendo una nueva identidad con un nuevo nombre como base. La compañía, que iniciará un proceso de colaboración con las partes interesadas, le apuesta a que puede cambiar la naturaleza de los activos para que se gestionen mejor con sólidas raíces nacionales, una perspectiva a largo plazo y el compromiso de alinear las vías de desarrollo con las prioridades locales. A su vez, está pendiente la delimitación del Páramo de Los Nevados, bajo la Resolución 1987 de 2016 que continúa sujeta a procedimientos legales y puede afectar partes de la estimación de recursos históricos.

De esta forma, la multinacional AngloGold Ashanti se queda cada vez con menos proyectos en Colombia: solo le queda el proyecto de cobre Quebradona, en Jericó, Antioquia, que también enfrenta una fuerte oposición comunitaria debido a serios riesgos socioambientales, principalmente la contaminación y agotamiento de acuíferos, afectaciones a la vocación agrícola/cafetera y la amenaza al ecosistema local por la construcción de túneles.

