- ¿Quiénes autorizaron la billonaria venta de la Empresa de Energía de Bogotá y en qué la gastará Galán?

Junto a la secretaria de hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, 5 directivos de la junta de la GEB firmaron el negocio y el grueso del dinero financiará el Metro

Podría decirse que los bogotanos pueden estar tranquilos en el tema económico: la caja del distrito goza de buena salud gracias a varios factores como la buena cultura tributaria que tienen los ciudadanos para pagar sus impuestos, y el esquema de desembolso de deuda programado en el plan de desarrollo de la administración. Hoy, la ciudad salda deudas históricas en infraestructura.

Parte de esa buena salud se extiende a los 2 billones de pesos que entrarán a sus arcas, producto de la venta de acciones del Grupo Energía de Bogotá, y que podrán invertirse en proyectos de movilidad e infraestructura. Con esa plata podrán ampliarse varios corredores viales y se apoyará la construcción del metro.

El anuncio lo hizo el presidente del Grupo Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega López, conjuntamente con la secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, en representación del distrito como accionista mayoritario de la entidad.

El 15 % de esos 2 billones de pesos pasarían al FONPET (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales), el cual está administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ese porcentaje se destina a cubrir las obligaciones pensionales de Gobernaciones, Alcaldías y otras entidades territoriales.

La decisión que tomaría la administración distrital se hace con base en la autorización dada por el Concejo de Bogotá a través del acuerdo #651 de 2016. Según la secretaria de hacienda, el objetivo fundamental es aprovechar la oportunidad que les está dando el mercado de salir gananciosos teniendo en cuenta el precio de la acción, que actualmente supera los 3.000 pesos, en lo que se considera su máximo histórico.

Desde 2020, la empresa ha invertido más de 230 millones de dólares, lo que demuestra su fortaleza. La enajenación se realizaría en cuatro etapas con tiempo de duración de 4 meses y se estima que terminaría hacia el próximo mes de agosto de 2026.

De acuerdo con el presidente del Grupo Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, el proceso se realizará bajo los lineamientos establecidos en la Ley 226 de 1995, la cual tiene una fase de análisis de mercado con el fin de determinar si están dadas las condiciones técnicas, financieras y de oportunidad que permitan a la Alcaldía tomar una decisión sobre una eventual operación.

“Este proceso en ningún momento modifica la estructura de propiedad ni la condición del Distrito Capital como accionista mayoritario del Grupo Energía de Bogotá. Sí garantiza la permanencia en el control público y el orden de las decisiones estratégicas con interés general”, aseguró Ortega López.

Junta Directiva Grupo Energía de Bogotá

La junta directiva del Grupo Energía de Bogotá está encabezada por Andrés Escobar Arango, Sylvia Escovar Gómez, María Mercedes Cuellar, Juan Benavides Estévez, Jaime Ardila Gómez, Silvana Habib Daza y Luis Ricardo Ávila. Todos ellos son miembros independientes. Ana María Cadena Ruíz secretaria de hacienda, y Gustavo Ramírez, figuran como miembros no independientes. El presidente de la GEB es Juan Ricardo Ortega López.

Con esta estructura la empresa busca asegurar la continuidad estratégica en operaciones de energía eléctrica y gas natural en América Latina con un enfoque en gobierno corporativo, competitividad y sostenibilidad.

