- El ambicioso plan de los Calleja, dueños del Éxito, para mandar en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero

Los Calleja invertirán más de USD $100 millones para convertir los populares almacenes Super Inter, que son de ellos, en tiendas Carulla y Éxito

Tras cerrar un buen año con las marcas Éxito, donde registraron ingresos por 22 billones de pesos en 2025, la familia Calleja va consolidando su expansión en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Los Calleja, que en el país han designado como presidente del Grupo Éxito a Carlos Calleja, tienen clara su estrategia con las tiendas Super Inter.

Los diversos puntos de Super Inter, que fue fundada en 1992 por los empresarios Tulio Gómez y Raúl Giraldo, serán transformados en tiendas Carulla y Éxito. Para el cambio en las distintas sucursales de Super Inter, los Calleja planean invertir cerca de 100 millones de dólares y calculan que la transformación puede tardar aproximadamente dos años. En otras palabras, para 2028 las reformas deberían haber concluido.

Las reformas no se limitarán a las sedes físicas ni a las remodelaciones de Super Inter. En materia de precios, los Calleja aspiran a mantener cifras competitivas, sin importar que el nuevo rótulo de las tiendas sea Carulla. Si bien los Calleja tienen claro que el nombre Carulla se ha asociado históricamente con productos no tan económicos, la meta ahora es atraer a los clientes y garantizar su fidelidad mediante ventas enfocadas en días temáticos y descuentos de temporada, manteniendo al mismo tiempo la esencia de la cadena Super Inter.

Desde sus orígenes en el barrio Siloé de Cali, Super Inter mantuvo un formato de descuento enfocado en precios bajos y productos frescos. Con el tiempo, su modelo comercial se expandió en el Valle del Cauca y logró consolidarse en el Eje Cafetero. En total, abrió más de 60 tiendas. Sin embargo, desde 2014 las tiendas Super Inter hacen parte del Grupo Éxito, cuando los franceses del Grupo Casino eran dueños de la compañía.

Los europeos vendieron el negocio a los Calleja, oriundos de El Salvador, a principios de 2024. La operación por el 85,1 % de las acciones se cerró por un valor total de aproximadamente 556 millones de dólares. Desde su llegada, los salvadoreños no han parado de realizar reformas. Por ejemplo, tomaron la sede de Bogotá como oficinas centrales y unificaron las diversas marcas del Éxito. Al parecer, las decisiones han sido acertadas y ahora quieren conquistar el Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

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