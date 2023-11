El coqueteo de Alejandra Borrero con la política que la podría alejar de la actuación

Aunque la actriz vive un gran momento de su carrera como actriz en tablas, la mujer no descarta poder llegar a un alto puesto político para impulsar el arte

Alejandra Borrero se ha constituido como una de las grandes referentes de la actuación en Colombia. Su carrera ha estado llena de éxitos, trabajos audiovisuales y obras de teatro. Eso sí, la mujer no la ha tenido fácil y la pandemia fue un gran obstáculo que la mujer tuvo que sortear con mucha sabiduría. Con el paso de los años la mujer de Popayán ha logrado anteponerse a las adversidades y retomar su buen momento. Este año para ella, ha estado plagado de múltiples oportunidades laborales. E incluso, ha tenido tal crecimiento que no descarta la idea de poder llegar en algún momento a ser parte de la política.

El coqueteo de Alejandra Borrero con la política

En entrevista para el medio Infobae, la reconocida actriz reveló varios datos respecto a su vida. Habló de cómo vivió los momentos caóticos que causó la pandemia. También reveló el buen año que ha sido este 2023 para ella. Su teatro ha vuelto a recobrar la popularidad de años anteriores y las funciones han vuelto a llenarse. Pero esto no es todo, ella ha logrado también brillar en las tablas, participando en algunas obras. De igual forma, reveló que volverá a actuar frente a las cámaras, para una producción de una plataforma digital. Alejandra Borrero estará en la segunda temporada de Perfil falso de Netflix.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de esta conversación con este medio, fue su pensamiento político. Y es que, muchos se han acercado para que ella haga parte del senado o la cámara de representantes. Sin embargo, ella no se ve en estos espacios de tanta pelea y choque. Y es que, no es un secreto que la mujer ha estado al frente de diferentes campañas, en pro de diferentes movimientos. Aún así, y pese a su recorrido buscando apoyar y generar un gran impacto en el mundo del arte, no quiere hacer parte de ningún partido político. Aunque sí habría una manera en la que la actriz Alejandra Borrero.

Según contó la mujer de Popayán, podría llegar a la política siendo ministra de cultura. Este sería un cargo que la mujer aceptaría. Ella cree que en este cargo, podría causar un mayor impacto. Habrá que ver si este "coqueteo" termina en algo.

