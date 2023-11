El hombre en el que se inspiró Julián Arango para darle vida a Evaristo, es alguien muy cercano

.Publicidad.

Julián Arango se ha convertido en una de las grandes figuras de la televisión colombiana. Hoy en día, el hombre es todo un referente por los grandes papeles que ha realizado. Y es que, varias producciones han decidido llamar al actor para hacer parte de su elenco. Como Pálpito 2 o incluso Los Billis, donde es el narrador de esta tremenda historia de Prime Video. Ahora bien, este bogotano se ha robado los aplausos y miradas de todos con uno de sus últimos papeles. Se trata de Don Evaristo de la novela de Rigo del canal RCN. Un personaje peculiar, y así fue como el hombre le dio vida a alguien tan peculiar y único de esta producción. Sin saberlo parte de su inspiración provino de un familiar.

En él se inspiró Julián Arango para interpretar a Don Evaristo en la novela de Rigo

Empecemos con el hecho de que Don Evaristo no es un personaje que haya existido en la vida del ciclista. Se ha mencionado que este nació de la unión de muchas personas que le quisieron hacer la vida imposible al deportista de Urrao. Partiendo de ahí, Julián Arango tenía un gran reto a la hora de darle vida a este personaje en la novela de Rigo del canal RCN. Sin embargo, una vez más el hombre demostró que su preparación y experiencia tienen la capacidad de darle vida a lo que sea. Y sin saberlo, una persona muy cercana le sirvió de inspiración para darle vida a este personaje.

Al parecer parte de las características de Don Evaristo como: su caminar, su forma de ser, su forma de hablar y más. Eso sí, el mismo actor aclaró que lo que no copió de su papá, fue la envidia, pues su papá no es para nada así. Además, comentó que este tipo de cosas las tomó sin pensar que era algo propio de su padre. Finalmente, en entrevista para el Canal RCN, confesó que no había preparado tanto a este personaje. Sin embargo, hubo algunas particularidades, como el pantalón del personaje, lo que le permitió saber cómo encaminar a Don Evaristo. Sin duda alguna, un maestro en su arte y prueba de esto es su tremenda actuación en la novela de Rigo.

