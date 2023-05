El balconazo del presidente Petro: la revolución que no ocurrió

Por: Ismael Ortiz M |

mayo 04, 2023

La idea de que la historia no es lo que pasó sino lo que quedó pendiente le es atribuida entre otros a Walter Benjamín. Difícil hablar de lo que no ha pasado, pues es narrar un ACONTECIMIENTO que nunca ocurrió y ocuparse de la Historia de lo que pudio haber sido, de lo que sigue siendo una promesa. El Acontecimiento siempre es inédito según Alain Badiuo, marca una ruptura y no va a ocurrir porque está cercado por las fuerzas que se anticipan a su posibilidad y lo narran en tiempo futuro como una tragedia anunciada.

“Petro es un Peligro” dijo Federico Gutiérrez minutos después de las elecciones en primera vuelta y anticipándose a un futuro posiblemente trágico. El coro antipetrista de los medios masivos ha sido implacable con lo que pueda ocurrir; todos los días desde el inicio de la campaña presidencial y hasta el último discurso del 1 de mayo hacen un continuo llamado a moderarse, a evitar el radicalismo, a esperar el momento adecuado; es el relato que anticipa el fracaso ante una novedad que se puede volver Historia. Se trata de impedir que ocurra el ACONTECIMIENTO.

Y Petro parece estar describiendo el hilo del relato de su propia historia que será luego narrada como el Acontecimiento aplazado: La inicia con la revolución de José María Melo que fue cercada, aplastada y aplazada por las fuerzas conservadoras bajo el liderazgo restaurador y contendedor de Tomas Cipriano de Mosquera y los esclavistas del Cauca. A Alfonso López Pumarejo le cerraron las reformas y también fue atajado e impedido por oscuras fuerzas conservadoras en cabeza de Laureano Gómez. A Gaitán lo acribilló el futuro que se anticipaba con su idea del Pueblo en el poder y hoy nuevamente está en juego el orden, la estabilidad, la continuidad, la decencia, la sensatez, el precio del dólar, la plata de los pensionados...etc. ¿Qué hubiera pasado con Gaitán presidente? ¿Qué está pasando ahora que Petro es presidente?

La reforma a la salud, laboral, pensional no son posibles: serán un desastre, un salto al vacío, un Acontecimiento que No va a ocurrir.

