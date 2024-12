- El auge y la caída de Centauros de Villavicencio, el único equipo del llano que ha logrado jugar en la A

Fue fundado en 2002 y no necesitó mucho tiempo para ascender a la primera división del fútbol colombiano. Álvaro de Jesús Gómez fue el artífice de la hazaña

Fue un 24 de noviembre de 2002, cuando Centauros de Villavicencio ni siquiera tenía 1 año de ser fundado, que el equipo logró escribir su nombre en la primera división del fútbol colombiano. El club indomable, como era conocido, supo hacerle honor a su apodo y venció a Alianza Petrolera en la pelea por el ascenso, logrando ser el primer y, hasta ahora, único equipo del llano en estar en la máxima categoría del balompié nacional. Su hazaña es recordada como una de las más importantes en el fútbol de dicha región del país y, aunque solo se mantuvo en la A por apenas 1 año, esa plantilla sigue siendo la viva representación de la fiereza de los llaneros.

Centauros de Villavicencio disputando un partido de la primera división del fútbol colombiano frente a Junior de Barranquilla.

Los inicios de Centauros de Villavicencio de la mano de Álvaro de Jesús Gómez

Centauros de Villavicencio nació el 14 de enero de 2002 como una de las grandes apuestas del departamento del Meta, una región que nunca había tenido representante en la primera división del fútbol colombiano y buscaba tenerlo. Comenzó su camino en la Primera B, como la mayoría de los clubes fundados por esa época, y fue Omar López la persona que gestionó la ficha de la institución en la Dimayor. Álvaro de Jesús Gómez, quien ya había tenido experiencia en clubes como Deportes Quindío u Once Caldas, fue el técnico elegido por las directivas para iniciar la aventura por la segunda división, entrenador que, rápidamente, iba a convertir a la plantilla en un verdadero equipo indomable.

Dirigiendo a Centauros de Villavicencio, Álvaro de Jesús Gómez obtuvo su primer título en el fútbol colombiano.

Y es que, en el campeonato, aunque Centauros de Villavicencio tuvo que compartir grupo con equipos de tradición como Cúcuta Deportivo o el equipo B de Independiente Santa Fe, no sufrió mucho en la primera fase y terminó primero con un puntaje de 36 unidades, 11 partidos ganados, 3 empatados y 2 perdidos. En la segunda fase no fue distinto, y aunque sí tuvo muy cerca al Cúcuta, finalmente volvió a quedar primero del grupo con 23 puntos. Fue así como aseguró su presencia en la final del torneo junto a Alianza Petrolera, y la posibilidad de, no solo pelear por el título, sino por el ascenso.

El primer partido por el ascenso se jugó el 17 de noviembre de 2002, en Barrancabermeja, y terminó con empate 0-0. Fue entonces cuando la gran final viajó hasta Villavicencio, al Estadio Manuel Calle Lombana, en donde Centauros de Villavicencio se volvió indomable y, con menos de 1 año de existencia, logró coronarse campeón al vencer al equipo petrolero 1-0. Además, aseguró su presencia en la Categoría Primera A, siendo el primer equipo de los llanos orientales en estar en la primera división del fútbol colombiano, una hazaña que habían buscado muchos clubes, pero ninguno había podido realizar.

Centauros de Villavicencio y Alianza Petrolera en el partido de ida de la final de la segunda división en 2002.

Su lugar como el único equipo del llano en la primera división del fútbol colombiano

La aventura de Centauros de Villavicencio en la Primera A inició en el primer semestre de 2003, sin Álvaro de Jesús Gómez, el hombre que había logrado lo imposible, en el banco. Con el ascenso, las directivas pensaron en tener un técnico de más experiencia y casi firman al uruguayo Luis Cubillas; sin embargo, eso se cayó y fue el dirigente deportivo, Diego Edison Umaña, quien asumió el cargo. El equipo empezó pisando fuerte, logrando clasificar a los cuadrangulares semifinales del Apertura, al obtener la cuarta posición del Todos contra todos. Aun así, quedó último del grupo y sus ilusiones de pelear por el título acabaron. Fue cuando inició el segundo semestre, torneo que no sería tan dulce como el primero.

Después de estar peleando con Millonarios, Pereira y Junior el paso a la final del torneo Apertura, los errores de las directivas se hicieron más presentes y Centauros de Villavicencio hizo un Clausura para el olvido, terminando último del Todos contra todos con 17 puntos. Ni siquiera Alexis García, técnico contratado finalizando el semestre, pudo salvar el barco y, con ese resultado, el equipo indomable terminó su aventura en la primera división del fútbol colombiano, pues quedó último en la tabla del descenso, que en ese entonces sumaba los puntos de las últimas 3 temporadas. Así terminó la historia del equipo llanero en la primera división, que resultó ser tan inesperado como su propio ascenso.

La gloria y el infierno de Centauros en primera división

El regreso a la B y su desaparición

Centauros de Villavicencio estuvo el resto de su existencia en la B y estuvo a punto de pelear el ascenso en las temporadas 2004, 2006, 2007, 2008 y 2009, clasificando a los cuadrangulares semifinales. Sin embargo, nunca pudo quedar primero del grupo y, con el tiempo, la ilusión de volver a la primera división se fue perdiendo. En 2010, debido a la falta de apoyo económico por parte de la gobernación de Meta, la directiva encabezada por Hernando Ángel decidió mudar al equipo a Popayán, y convertirlo en Universitario de Popayán, pero la asamblea de clubes no aceptó el traslado y tuvo que mantenerse en Villavicencio.

Así las cosas, sin apoyo económico y sin los resultados esperados, el 19 de mayo de 2011 el equipo trató de jugar su última ficha en la Dimayor, para no desaparecer y quedarse en el Meta; pero lamentablemente el club tenía deudas millonarias y la gobernación no podía costearlas. Finalmente, en Cauca sí dieron el sustento y entonces, Centauros de Villavicencio se convirtió en el nuevo club de Popayán, cambiando de nombre y colores, y dejando solo en la memoria de quienes alguna vez lo siguieron, la hazaña de ser el primer y único club llanero en estar en la A.

