Sin comodidades y en un país desconocido fue como la cartagenera Paula Castaño se hizo una gran actriz

Colombia es la cuna de una gran cantidad de actores y actrices de gran renombre. Muchos de ellos han tenido que llevar una gran lucha para poder conseguir el sueño de consagrarse en este campo. Aunque hay unos que la pelean más que otros y este es el caso de Paula Castaño. Seguramente muchos recuerden a esta cartagenera por su papel en Chepe fortuna o su más reciente aparición en Estimados Señores. Una colombiana que ha brillado por su dedicación, estudios y gran talento, claro está. Pero, es probable que no todos conozcan su historia y los sacrificios que tuvo que hacer en su vida.

Supo desde muy pequeña que amaba la actuación y puede decir con certeza que no se arrepiente de ser actriz. Pero, como ya lo dijimos, para poder convertirse en la talentosa mujer que es hoy, ha tenido que pasar muchos obstáculos. Hoy le contamos un poco de lo que ha sido la vida de esta cartagenera que se hizo a pulso y mucha berraquera. Es probable que más de uno quede impactado con todo lo que ha tenido que vivir la actriz para poder conseguir lo que tiene hoy.

El sueño de Paula Castaño de ser actriz que la terminó llevando a España

La infancia de Paula fue muy buena y tranquila, es un periodo de su vida que recuerda con mucho cariño. Para ella la vida en Cartagena en ese entonces era de puro disfrute; jugar con su amigos, andar en bicicleta y compartir junto a sus familiares. Creció junto a su mamá y abuela, quienes siempre fueron un apoyo incondicional para ella. Era muy buena en los deportes, aunque su verdadera pasión siempre fue y es la actuación. Aunque, antes de poder posicionar su nombre en este mundo tuvo que trabajar bastante. De hecho, su primer paso por la tv fue como presentadora.

Paula Castaño cuando pequeña en su natal Cartagena.

Eso sí, la mujer ha aclarado que eso no es para ella, pues le parece una labor muy difícil. Ahora bien, con el dinero que ganó por este trabajo y con 18 años, empacó su maleta y se fue para España. Tenía el dinero preciso para sostenerse un año. Llegó a Madrid a estudiar en la Escuela de Artes TAI y en este país no todo fue sencillo. Tras acabarse su dinero, desde Colombia le llegó la mala noticia de que no había más dinero. Entonces tuvo que empezar a trabajar en lo que le saliera. Fue niñera, mesera, vendedora de ropa e incluso trabajó en un hotel vendiendo porcelanas, donde se cruzó con varios famosos de talla mundial.

Aunque fue una etapa muy difícil para ella, también tuvo la oportunidad de seguir preparándose como actriz. Cuenta ella en entrevista con Diva Rebeca que estudió en La Cuarta Pared en Madrid. Estas fueron sus grandes bases para convertirla en una actriz muy bien preparada y lista para asumir cualquier reto. Aunque fue complicado y sufrió mucho, esta ganancia para ella significa mucho. Tras 7 años allí, vino de vacaciones a Colombia y no volvió; dejó sus cosas tiradas y aquí tuvo la oportunidad de participar en una película. Se estableció de nuevo acá y su gran dedicación en el extanjero dio sus frutos.

La brillante carrera de la cartagenera tras volver a Colombia

Para nadie es un secreto que Paula Castaño es una actriz preparada para todo tipo de papeles. Aunque, uno de sus papeles más recordados y queridos, lo hizo para la novela Chepe Fortuna. Este fue su primer papel y de ahí para adelante los trabajos le siguieron llegando a la cartagenera. Paula ha estado en novelas como Diomedes: el cacique de la junta, La ley del corazón, Garzón Vive, Distrito Salvaje y mucho más. La hoja de vida de la mujer es muy completa, siendo una brillante actriz, capaz de brillar en la televisión, en las plataformas, en el cine y hasta en el teatro.

Paula Castaño en Leandro Díaz.

Es que, en algún punto de su carrera, la mujer se quedó sin proyectos en los que participar. Fue entonces cuando decidió incursionar en el teatro, participando en pequeñas obras. Aunque, todas estas experiencias le permitieron llegar a No sé si cortarme las venas o dejármerlas largas. Esta obra tuvo múltiples funciones y fue un total éxito. Cuenta ella que este ciclo de su vida, incluso le ayudó a seguir perfeccionando su arte y le ayudó a crecer como actriz. Aunque su ciclo en el cine y la televisión no ha finalizado, para nada, la cartagenera sigue siendo de múltiples éxitos.

Hace muy poco la vimos en la exitosa novela de Leandro Díaz del Canal RCN. También fue protagonista de la novela Devuélveme la vida de Caracol Televisión. La actriz es estrella total de la televisión colombiana y recientemente la vimos buscando lo mismo en el cine. Paula Castaño es protagonista junto a Julieth Restrepo, en la película Estimados Señores. Una película que cuenta parte de la historia colombiana y cuenta con un elenco increíble. Lo mejor del caso es que, aún nos queda Paula para rato, una mujer apasionada, dedicada y que ha luchado como pocos para llegar al lugar en el que está.

