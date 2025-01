El alcalde de Manizales se le enfrentará a Petro para tumbar la Ley antitaurina de Esmeralda Hernández

.Publicidad.

Minutos antes de iniciar El festival que se realizó dentro de feria taurina 70 años de Manizales el jueves pasado, El alcalde Rojas sostuvo una conversación en el patio de cuadrillas con dos de las figuras más importantes del escalafón taurino mundial, Daniel Luque y Alejandro Talavante.

A los dos toreros españoles, Rojas le dijo sin tapujos que es “un amante de este arte y de esta cultura y defiendo a mi ciudad y a los que aman culturalmente esto en mi ciudad que son casi todos y no dejo que unos pocos nos opaquen y no me da pena salir a decirlo”, el alcalde se comprometió a luchar para que la Corte Constitucional tumbe la ley que fue sancionada en agosto pasado por el presidente Petro en la plaza de toros de la Santamaria de Bogotá.

“Y vamos (refiriéndose a la ley) a tumbar eso como sea, nosotros estamos decididos a que no se vayan a acabar los toros en Manizales” sentenció Rojas al despedirse de los toreros para ocupar posteriormente su palco en la presidencia en la plaza de toros .

La frase del alcalde de Manizales se generó en el festival que recoge fondos para el hospital infantil de la Cruz Roja entidad que es propietaria de la plaza de toros de Manizales y adonde van a parar las utilidades de cada feria taurina algo así como 30 mil millones de pesos, que según Juan Carlos Gómez, director de CorManizales y del hospital ha permitido comprar equipos de altísima tecnología para atender a los pacientes de este centro hospitalario.

La declaración del alcalde despertó la ira santa de la senadora Esmeralda Hernández, autora del proyecto que prohíbe las corridas de toros en Colombia, y reconocida aliada del presidente Petro.

Hernández se eligió Senadora después de ser alcaldesa local de Teusaquillo, con los votos de la lista cremallera que llevó al Senado de la República a un grupo de congresistas impulsados por el entonces candidato Gustavo Petro .

La ley antitaurino tiene según el alcalde de Manizales, seis demandas admitidas por el tribunal de cierre, la Corte Constitucional, corte que está próxima a estudiar estas demandas para tomar una decisión de fondo y resolver definitivamente si en Colombia se prohíben o no las corridas de toros.

La ley le permite a este espectáculo una transición de tres años que se inició en el 2024 y que irá hasta el 2027, un año después de que Petro deje la presidencia de la República

Los aficionados a los toros han afirmado que esta ley se aprobó con claros vicios de procedimiento en el congreso de la República en especial, porque la misma debió empezar a discutirse en la comisión primera de la cámara al iniciar su trámite y no en la quinta, como sucedió y que en la misma no se contempló qué va a pasar con las personas que no tienen vinculación directa con las corridas de toros y que viven prácticamente todo el año de los recursos que le deja el espectáculo taurino en unas semanas .

Según el alcalde, las corridas de toros le generan una derrama económica a Manizales superior a los 50.000 millones de pesos por cada feria taurina, es más, Rojas ha afirmado públicamente que la Feria de Manizales sin toros no sería la misma y que por esto hay que conservar y respetar las tradiciones de una ciudad eminentemente taurina, como lo es la capital de Caldas.

Las palabras del alcalde han levantado polémica especialmente en las redes sociales donde se han instalado trincheras de opinión entre taurinos y antitaurinos. La feria taurina de Manizales que cerró su versión 70 años el sábado pasado tuvo una concurrencia histórica de aficionados que llenaron los tendidos 6 tardes y una noche, en especial en la corrida del sábado en la que se retiró de los ruedos americanos Enrique Ponce, uno de los toreros más importantes del siglo XX y que regresó en 2024 para decir adiós definitivamente a esta actividad .

La última palabra la tiene ahora la Corte Constitucional que no tiene fecha para decir sobre el futuro de la fiesta brava en el país y que deberá sentenciar antes de 2027 cuando la ley quede totalmente en firme.

