El alboroto que le armó Ovidio Claros a Confecámaras a nombre de 25 Cámaras de Comercio

El polémico exmagistrado Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), armó un gran alboroto en el sistema cameral del país al enviar la solicitud de desafiliación a Confecámaras, la entidad que agrupa a 57 Cámaras de Comercio del país, liderada por el empresario caleño, Julián Domínguez.

Aunque todavía no se sabe si Claros quiere armar rancho aparte, la decisión que fue calificada por el diario económico La República como una ‘insubordinaciòn’, está relacionada con la supuesta inconformidad que también tienen los presidentes de otras 25 Cámaras de Comercio que se reunieron con Claros.

Ni corto ni perezoso, el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros, tomó la vocería tras escuchar lo que llamó “el dolor” de las Cámaras medianas y pequeñas que llevan muchos años pidiendo ser escuchadas y tenidas en cuenta ante quejas sobre múltiples fallas del sistema.

El alboroto no paró allí y en declaraciones a diferentes medios, Ovidio Claros, acusó a Confecámaras de no hacer ninguna gestión, dejar solas a las Cámaras y no apoyarlas frente a un proyecto de decreto sobre tarifas que afectaría el 48 % delos ingresos de las pequeñas y medianas hasta el punto de ponerlas en riesgo de desaparecer. A Bogotá, le representaría una reducción del 12 % de los ingresos.

Ante semejante zafarrancho, el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez y el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros decidieron organizar mesas de trabajo con el Gobierno del presidente Gustavo Petro que siempre quiso tener a Claros en la Presidencia de la CCB, pero dada la proximidad de la Navidad y el Año Nuevo, ambas partes decidieron aplazarlas.

En su cuenta de X (antes Twitter), Ovidio Claros se refirió a la reunión sostenida con Julián Domínguez y el acuerdo al que ambos llegaron de convocar a los 57 presidentes de las Cámaras de Comercio para febrero de 2024 en Bogotá.

Los Presidentes de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros, y de la Confederación de Cámaras de Comercio, Confecámaras, Julián Domínguez, sostuvieron una reunión este miércoles con el objeto de dialogar sobre el sistema cameral imperante en Colombia.



El encuentro se realizará con el ánimo de recoger inquietudes y propuestas encaminadas a fortalecer el sistema cameral colombiano para volverlo más democrático y participativo es lo que afirmó Claros al reiterar que Confecámaras y la Cámara de Comercio de Bogotá expresaron su disposición a mantener un diálogo abierto y sincero.

Desde que asumió el cargo en septiembre de 2023, el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, ha estado pisando fuerte. Primero para lograr su elección tuvo el apoyo del presidente Gustavo Petro.

Posteriormente, Ovidio Claros hizo campaña para lograr la presidencia de la Junta Directiva de Confecámaras y el fin de semana, firmó un convenio con la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, para avanzar en la gestión y asegurar los recursos que permitan que el Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá (Ctib), sea una realidad para la capital colombiana en 2027.

