El actor que estuvo a punto de morir tras perder más de 15 kilos

septiembre 19, 2022

El recordado Naren Daryanani ha trabajado en varias producciones, sin embargo, su papel de Federico en Padres e hijos dejo una huella en la memoria de los millennials que hoy se alegran por su regreso y a las producciones colombianas.

La historia de vida del galán de los 90 ha tenido grandes percances, como la pérdida de un testículo que lo llevo casi a la muerte, perdiendo 18 kilos en 12 días, pasando de pesar 78 a 45 kilos.

Incluso confesó para el programa “Lo sé todo”, que posiblemente le hicieron brujería, pues tuvo fracturas, un perro le arrancó un pedazo de dedo, se le desprendió un bíceps, entre otros males.

Lo entrevistamos, para conocer este Naren más maduro y lleno de experiencia que regreso a su país:

¿Cuál considera que ha sido su mayor logro y cuál su mayor fracaso?

Mi mayor logro ha sido salir adelante después de 10 años complicados de mi vida; haber evolucionado cómo ser humano y haberme recuperado de salud y en todo sentido. Y que ahora toda mi energía ha cambiado y esta otra vez al 100 %.

Mi mayor fracaso es que tendía a dejar las cosas para después: después ahorro, después invierto, más tarde me pongo juicioso; un error garrafal que me trajo consecuencias terribles y fracasos, del cual ya aprendí.

¿A qué le teme?

Después de pasar, por tanto, le temo a no tener salud o a tener un problema de salud complicado.

¿Qué lo motivo para regresar a Colombia?

Las ganas de estaban hace bastantico; lo que pasa es que cuando iba a poderlo hacer inició el estallido social en Chile, que duró casi 7 meses y después comenzó la pandemia; así que quedé atrapado por las fronteras cerradas.

Me perdí de participar en MasterChef 2021, perdí unos castings buenísimos de Caracol; ahora que todo se ha podido estoy con excelente energía, muy contento de estar de regreso.

¿Cómo es un día normar de Naren?

Un día normal y no es de trabajo y estamos tranquilo, pues es de organizar la casa, hacer compras, diligencias, me gusta estar escuchando música, compartir con algún amigo, con mi madre y mi hermano.

Estoy retomando el ejercicio y esperando unos buenos proyectos que vienen para diciembre.

¿Qué metas tiene para este regreso al país?

Comenzar son mi carrera, volver hacer lo que amo lo que me apasiona, la actuación y el arte en general; comenzar a divulgar y trasmitir ahora que vuelvo a redes sociales, volviendo a activar porque anda muy perdido.

Estoy haciendo unos cursos sobre espiritualidad crecimiento personal, de Mindfulness, qué es vivir el momento y aprovecharlo para incluso cambiar las situaciones y la inteligencia emocional.

Un proceso introspectivo que me permita trasmitirlo, ayudar a otros y crecer en mi carrera.

Cuéntenos 3 cosas que pocos conocemos de Naren Daryanani

La parte espiritual de ahora y de crecimiento personal, estoy muy involucrado con eso; no es que este fanático, pero son cosas que deben estar en cada pensamiento, tienes que ir practicando y cambiando y evolucionando como ser humano.

He sido muy deportista, pero eso la gente los sabe; tal vez ahora voy a comenzar a incursionar en la música me encanta, quiero hacer unos conversitos y sacar videítos, así como como jugando y disfrutando.

Una tercera cosa es que soy muy sano, soy muy zanahorio y muy casero

¿Qué fue lo mejor y lo más malo de estar fuera del país?

Viajar conoce nuevas culturas, gente; me fue muy bien y por lo general pues estuvo complicado con lo del estallido social, la pandemia, el hecho de estar medio solo; pero me fue muy bien y la gente conmigo maravillosa y todo el mundo no me puedo quejar.

Lo malo fue que perdí aquí bastante trabajo bastantes oportunidades buenas y que me hacía falta Colombia

Envié un mensaje para esas personas que temen comenzar de nuevo

Es algo que toca hacer de vez en cuando la vida lo fuerza a uno; no es de tomar decisiones, simplemente hay que hacerlo, con el coraje y estar con Dios.

El juego de la vida, pienso que es uno contra uno en realidad y si uno se puede ayudar por los lados maravilloso.

Sé que no es fácil, empezar es complicado, pero tampoco es tan difícil olvidar actitudes; así que hay que buscar nuevos horizontes y nunca es tarde para empezar.

Seguir reinventándose y tratando de mejorar todo el tiempo en todo aspecto físico mental y espiritual las tres potencias lo mejor posible nunca es tarde que pone de su parte y vos nunca lo desampara

Qué quisiera que le contáramos a nuestro público, sobre usted o un nuevo proyecto que tenga:

Llegué hace más de dos meses y hay una muy buena posibilidad que esa todavía no está confirmada, pero bueno eso todavía no lo podemos decir.

Lo que está confirmado es que estaré en la segunda temporada de “Primate” hay un personaje muy chévere, una sorpresa súper bacana que entra muy fuerte a la historia; así que estoy muy contento, muy bendecido con eso, el parche con los actores y los colegas con los que voy a retomar la actuación es maravilloso.