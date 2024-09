El actor colombiano que crio una hija que no era suya por 3 años; así conoció la verdad

.Publicidad.

En la televisión colombiana abundan los actores y actrices, capaces de afrontar cualquier reto en cualquier producción. Hay quienes han tenido una carrera exitosa, y han sabido aprovechar al máximo cada oportunidad que se les presenta. Este es el caso de Gary Forero, un actor muy respetado y también querido por el público colombiano. Su apariencia, que le ha servido para ser modelo, también le ha ayudado a conquistar el corazón de las mujeres. Pero, esto no quiere decir que no haya sufrido, pues de hecho, el actor vivió un momento muy duro en su vida. Crió por 3 años a una hija que no era suya y no lo sabía.

El duro momento que vivió Gary Forero, actor colombiano, por culpa de una exnovia

Seguramente muchos recuerden este nombre, por producciones como 'Francisco el matemático', 'Los Victorinos' o 'Las muñecas de la mafia 2'. El actor colombiano, ha estado en múltiples producciones, lo que le permite tener una hoja de vida bastante robusta. Sin embargo, ni los famosos se escapan de vivir momentos duros, desamores y tusas largas. De hecho, hace poco, Gary Forero reveló un triste evento que marcó su vida por un largo tiempo. Este hecho se conoció durante una entrevista que dio el hombre para Diva Rebeca. Aseguró que era la primera vez que hablaba de este hecho que lo marcó.

Gary Forero junto a Liliana González, su actual pareja.

Este momento lo vivió con una exnovia, que al parecer le habría sido infiel. Sin embargo, esto no fue lo trágico del asunto, pues la situación es aún más dolorosa. Cuenta él que ambos tuvieron una hija, con la que compartió 3 años. Sin embargo, la relación con su pareja no estaba pasando por un buen momento y la convivencia era terrible. Ante esta situación, decidió hacerle una prueba de ADN a quien Gary Forero creía que era su hija. Lastimosamente, con esto descubrió que había sido engañado durante tres años. El haber sabido esto, evidentemente, destrozó por completo al actor colombiano.

Seguramente fue la tusa más dura que llegó a vivir este hombre. Según contó Gary Forero, duró un año y medio llorando por esto. Es que, habían sido 3 años en los que él se comportó como un padre soltero, cuidando a quien creía que era su hija. Un hecho que ha dejado a muchos sorprendidos, aunque claro, hoy en día el actor es feliz con su relación, aunque este evento lo marcó en aquel momento.

