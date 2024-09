¿Recuerda al portero de Ecomoda? Así luce hoy el actor que lo interpretó

.Publicidad.

Betty, la fea es seguramente una de las producciones colombianas más cómicas y populares del país. Además de contar una historia, realmente cerca a la gente, la novela contó con personajes que conquistaron a los televidentes. Muchos tenían una gracia particular y le daban un toque único a esta historia. No solo los protagonistas brillaban, pues los papeles que quizás no eran tan importantes, también conseguían este resultado. Este es el caso de Wilson, el querido portero de Ecomoda, que siempre portó su característica boina roja. Bueno, pues así luce en la actualidad David Ramírez, quien le dio vida.

Así se ve David Ramírez, actor que le dio vida al portero de Ecomoda en Betty, la fea

Es muy probable que muchas personas tengan en su memoria a este personaje. Es que, Wilson, era de esas "personas" en la novela, que sin duda se robaron el corazón de las personas. Con su gracia y espontaneidad, David Ramírez, logró ser un personaje reconocido de Betty, la fea. De hecho, aún hoy en día, muchos se preguntan cómo es que ve este actor. Bueno, la verdad es que este reconocido actor, no ha cambiado en lo más mínimo, sigue luciendo, tal como en la primera temporada. En su cuenta de Instagram, el hombre procura ser algo activo y comparte una que otra publicación.

Así se ve David Ramírez antes y ahora. Fotomontaje realizado por Carlos Ochoa.

De hecho, algo de su último contenido compartido, justamente está relacionado con su personaje de Wilson. Incluso, ha estado haciendo algo de publicidad con su icónico personaje. Respecto a su carrera, el hombre continuó por un tiempo dedicado al arte de la actuación. Sin embargo, como es bien sabido, hoy muchos directores optan por talentos jóvenes o actores de mucho reconocimiento. Por ello, no hemos visto a David Ramírez últimamente en ninguna producción. Aún así, el actor se toma la vida con calma y sigue disfrutando de la fama que le dejó participar en Betty, la fea.

Seguramente, hubiese sido emocionante verlo en la reciente temporada de la producción, aunque no fue así. De todas formas, el querido portero de Ecomoda, seguirá siendo recordado y queridos por el público de Betty, la fea. Uno de esos personajes que no quedará en el olvido y siempre estará presente en la memoria de todos.

