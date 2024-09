Quién es el novio de Vicky Berrío, de MasterChef, y cómo pasó de ser su seguidor a su amor

.Publicidad.

Vicky Berrío, se ha convertido en una de las participantes más queridas de esta temporada de MasterChef. Además de destacar por su comedia y gracia, la mujer ha sido una excelente competidora. A lo largo del programa, la mujer se ha destacado y de hecho es considerada como una de las más fuertes. Todo esto, ha hecho que la gente quiera conocer más detalles relacionados con la vida de ella. Muchos quieren saber cuánto gana por estar en el programa. Aunque otros televidentes, quieren saber más sobre ella lejos de la fama, como su relación, aspecto del que habló hace poco en una entrevista.

Así fue como Vicky Berrío se conoció con su pareja; la participante de MasterChef lo reveló

Vicky Berrío ha sido esa persona que le ha dado un toque único a esta temporada de MasterChef. La mujer, que de hecho fue llamada por recomendación de otros comediantes, ha brillado en varios aspectos. De hecho, aunque son solo rumores, ella sería una de las finalistas de esta edición del programa de RCN. Claro que esto no está confirmado, pero no sería nada descabellado verla entre los 4 participantes finales. Ahora bien, todo esto le ha dado la oportunidad a la comediante de tener una mayor visibilidad. Recientemente ha sido entrevistada por varios medios, como Los 40, donde habló de su actual pareja.

Durante la charla, la mujer comentó cómo fue que se conocieron. Este hombre, de nombre Edison Boniek, le robó el corazón a la paisa y lo hizo de una forma muy curiosa. Cuenta Vicky Berrío que él la seguía en sus redes sociales y un día la invitó a ver una película. Al parecer ella no tenía nada que hacer y decidió aceptar la invitación, con algo de temor por supuesto. Tomó las medidas pertinentes y le envió la información a una amiga, por si las moscas. Sin embargo, la participante de MasterChef, nunca imaginó que aquella salida, los terminaría convirtiendo en una gran pareja, que hoy es feliz.

Curiosamente, Edison es una persona alejada de la farándula y el mundo del entretenimiento. Esto no ha sido un obstáculo para que ambos disfruten de su relación, tampoco lo ha sido la edad. Aunque no muchos lo sepan, la pareja se lleva 10 años, sin embargo, esto no ha sido un impedimento para su relación. En redes, ambos comparten bastante de ese amor que tienen el uno por el otro, por lo que muchos los admiran.

