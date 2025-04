¿Quién es el polémico rabino al que Benedetti puso de director de Asuntos Religiosos del Mininterior?

Desde que se creó en julio de 2018 durante el último mes del gobierno de Juan Manuel Santos, la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior ha sido utilizada para ganarse el respaldo de los Partidos cristianos en el Congreso, procurando dejar a la cabeza a representantes de dichas colectividades que, aunque con pocos parlamentarios, suelen ser claves en la aprobación o no de las reformas y otros proyectos legislativos. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro y Armando Benedetti han decidido darle la vuelta a esta tendencia nombrando al rabino Richard Gamboa Ben-Eleazar.

Gamboa, licenciado en Educación Religiosa, es uno de los nuevos nombres que llega al Mininterior tras el remezón generado cuando Armando Benedetti les pidió la renuncia a todos los funcionarios de la entidad para reacomodar el ajedrez político para el trámite legislativo. Es un viejo conocido del Presidente, quien lo ha invitado a más de un evento público.

Gamboa le ha dedicado toda su trayectoria profesional a la academia, puesto que ha sido profesor de Humanidades y Ciencias Religiosas tanto en La Salle como en la Fundación Universitaria San Alfonso de Fusa y el Instituto Universitario de Tecnología Rufino Blanco Fombona de Venezuela. Pero, recientemente quiso incursionar en la política y buscó llegar al Concejo de Bogotá, para lo cual consiguió el aval de Fuerza Ciudadana, el ex Partido político del cacique del Magdalena, Carlos Caicedo. Apenas consiguió 393 votos, pero no tardó mucho en ser rescatado.

Una de las decisiones más radicales que incluyó el remezón de Benedetti fue quitarles el juego a los cristianos en su Ministerio, esto teniendo en cuenta que Ana Agudelo y Lorena Ríos, militantes del Mira y de Colombia Justa Libres, respectivamente, fueron claves para el hundimiento de la reforma laboral. Por eso, Alexander Jaimes, un exasesor de la Unidad de Trabajo Legislativo de John Milton Rodríguez, salió para darle paso a Gamboa, un rabino antisionista que se convertirá en el primer no cristiano en ocupar el cargo en los siete años de existencia de esta Dirección.

El nombramiento de Gamboa, cuya hoja de vida ya fue publicada en el portal de la Presidencia, no ha pasado desapercibido, sino que, por el contrario, ha generado críticas de parte de diversos sectores, pero particularmente de la comunidad judía, donde algunos aseguran que no se sienten representados por él.

Particularmente, al nuevo director del Mininterior se le achaca que su título de rabino no habría sido conseguido siguiendo todos los protocolos del caso, sino que habría sido expedido por un seminario en Florida que cobra USD 150 dólares. De igual manera, han salido a la luz viejas publicaciones en redes en las que, según algunos, ataca a los judíos.

Cuidado! Al nazismo israelí no se le combate atacándonos a los judíos. No confunda! Los sionistas no son judíos porque piensan, hablan y actúan contrario a la Ley Judía. Otra: sabía usted que el 65% de los israelíes son ATEOS? (Encuesta Gallup abril 2024).