La periodista Marisol Gómez, no repite Consejo decepcionada de la politiquería

.Publicidad.

Por no estar dispuesta a sobrevivir en política a punta de puestos y presiones al Distrito, la concejala del Nuevo Liberalismo, Marisol Gómez Giraldo, desistió de buscar su reelección y les agradeció a los dirigentes, Juan Manuel Galán y a Carlos Fernando Galán, haber considerado su nombre para integrar otra vez la lista de ese partido al Concejo de Bogotá.

Hace cuatro años, la periodista Marisol Gómez aceptó la invitación de los Galán para ser la cabeza de lista al Concejo de Bogotá después de trabajar 25 años en El Tiempo, especialmente manejando los temas relacionados con los procesos de paz con las Farc y el ELN y salir de esa casa editorial por uno de los recientes recortes laborales.

-Publicidad.-

En ese momento, Carlos Fernando Galán era candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Movimiento Bogotá para la Gente, se enfrentó y fue derrotado por la actual alcaldesa, Claudia López. Sin muchas expectativas, haciendo la tarea y con voto de opinión, Marisol Gómez, obtuvo la curul y conformó bancada con Juan Baena y Galán, quien ya va para la tercera candidatura a la Alcaldía de Bogotá y ha sido dos veces concejal de Bogotá.

También le puede interesar: 'Las distancias': la historia del hijo oculto de Luis Carlos Galán

Publicidad.

Después de proponer que quitaran las camionetas blindadas a los concejales, ser la ponente del proyecto de Acuerdo para aprobar cupo de endeudamiento para Bogotá o cuestionar la forma como se pagan las obras ejecutadas por valorización en la capital, la Concejal le da un portazo a la posibilidad de mantener su curul.

La decisión de la Concejal, una de las personas visibles en el Nuevo Liberalismo en Bogotá, de no aspirar a la reelección sorprendió a sus seguidores en redes sociales por “confesar” que no está dispuesta a sobrevivir en política a punta de puestos y presiones al Distrito para alimentar proyectos e intereses personales y que cuando la Administración asume que ese es el precio que hay que pagar para poder gobernar, no hay cambio posible.

Por qué no buscaré mi reelección para el @ConcejoDeBogota. Carta pública. pic.twitter.com/Lz6BMkDarf — Marisol Gómez Giraldo (@MariGomezGirald) July 27, 2023