De qué hablamos cuando decimos ética periodística

Por: Stella Ramirez G. |

junio 29, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

"No me aterra que me hayas mentido, sino que ya no pueda creerte”, dijo algún día el filósofo alemán Friedrich Nietzsche".

Una frase, que perfectamente encaja por estar llena de sentido, y bien puede ser traída a colación para la actualidad que vive nuestro país, pues llega a su máxima expresión, si se traslada al mundo del periodismo.

-Publicidad.-

Que un medio de comunicación se preste o fomente, que sus periodistas falten a la verdad en sus noticias, no solo repercute negativamente en la imagen de la radio, prensa y televisión, en donde se practique periodismo mentiroso sino que, falla en su labor, como cuarto poder y, como agente participativo de la democracia.

¿Quien en Colombia, puede alertar sobre los abusos de algunos periodistas?

Publicidad.

A lo largo de los años han sido varios los "profesionales" de la comunicación que han faltado al código de ética periodística, dando por ciertas informaciones falsas o inventando historias ficcionales, con "fuentes" rebuscadas, para desestabilizar, un gobierno democráticamente elegido, o a quien haya caído en desgracia con el "periodista".

Los periodistas que mienten lacran al colectivo de profesionales que luchan por hacer del periodismo un modelo para la democracia.

Para el profesor José María Desantes, abogado, periodista, documentalista y profesor universitario español quien fue el primer catedrático de Derecho de la Información en España y pionero en dicha materia en el ámbito hispano, el periodismo, es la guía de los actos humanos e informativos que modelará el ser profesional y constituirá la medida de su cualificación.

También menciona el Doctor Desantes que "La ética periodística resulta de la ambición del periodista a ser un profesional excelente. Es la obediencia del periodista a la naturaleza de su trabajo"

A falta de ética periodista salen a relucir del escondite del periodista mercader de falsedades las fuentes "confiables" cuyo nombre no se puede revelar, y allí sí, aparece como extraído del sombrero del mago: la fallecida "ética periodística".

Pero, no todo está perdido, los medios alternativos han venido ganándose un espacio muy importante dentro de los medios de comunicación independientes, que residen en que, posibilitan amplios contenidos de información, veraz y objetiva, para que lleguen a un gran número de la población.

¡Enhorabuena por los medios alternativos de comunicación!