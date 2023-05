.Publicidad.

La cerveza, es una de las bebidas más apetecidas en el mundo, pues la beben en la mayoría de países. Aunque existen cervezas artesanales, en su mayoría son industriales y para nadie es un secreto que la contaminación de las industrias es monumental y afecta enormemente al medio ambiente.

Respecto a la higiene de esta bebida, se sabe que debe seguir ciertos parámetros de desinfección y sus ingredientes deben estar fuera del riesgo en términos de bacterias. No obstante, para sorpresa de muchos, existe un laboratorio que crea cerveza reciclando aguas residuales.

El proyecto lo realizó una empresa llamada Epic Cleantec, en Estados Unidos y tiene sorprendidos a todos, pues no suena muy agradable. El laboratorio recoge las aguas grises, como la de las duchas, lavabos y otros grifos, del edificio Fifteen Fifty de 40 pisos en San Francisco, California. Su sistema de filtrado limpia el agua con desinfectantes, carbón activado y luz ultravioleta.

Debido a las dudas sobre la real higiene de esta cerveza, aún no está a la venta, no obstante Aaron Tartakovsky, cofundador de la empresa aseguró lo siguiente a The Guardian: “Muchas veces, en una fábrica de cerveza se abre el grifo y el agua que sale es la que se utiliza para elaborar la cerveza, en nuestro caso, tenemos tanto control sobre el proceso de tratamiento que pudimos modificar algunos de los pasos para ofrecer a los cerveceros un lienzo en blanco”, asegurando que el proceso es tan minucioso que esta cerveza podría ser más limpias que las que se encuentran en el mercado.

