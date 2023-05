El poder del millonario gringo-paisa Staton Woods en Cartagena

.Publicidad.

El Centro Histórico son siete cuadras encerradas en las murallas coloniales que contrastan de manera furiosa con el resto de la ciudad, pero sobre todo con las barriadas más pobres distantes de este cuidado espacio arquitectónico. Desde el 2012 el precio del metro cuadrado no ha dejado de mantener sus altos valores, convirtiéndose en uno de los lugares más caros de América Latina con un metro cuadrado que puede llegar hasta los $ 18 millones. Igual sucede con los locales comerciales y los restaurantes que se han multiplicado, superada la pandemia.

Los ojos de muchos inversionistas en propiedad raíz están puestos ahí, en esta gran valoración, como es el caso del empresario colombo-norteamericano William Stanton que ha encontrado una original manera de estar informado e influir en aquello que ocurre en el Centro histórico y las oportunidades de negocio inmobiliario que pueden surgir. El a su vez, ha sido un permanente inversionista en distintos negocios como los últimos el Hotel Boutique y el restaurante Alma, ambos tan costos como de gran prestigio en la ciudad. El centro de Cartagena es tan atractiva que acaba de ser inaugurado el famosísimo restaurante Relais Chateaux, famosa cadena francesa ue le metió USD 15 millones a la renovación del hotel Casa Pestagua, una edificación del siglo XVVV.

Pero el caso William Santon, de origen noreteamericano pero arraiagado en Medellin, es especial, por su visión estratégica que le ha permitido estar siempre en la cresta de la ola de las inversiones cartageneras. Hace ya cinco años, el 25 de Enero de 2018 c constituyó con un capital de $ 1 mil millones la Fundación Centro Histórico de Cartagena con un amplio objeto social centrado en la protección y sostenibilidad al patrimonio cultural inmaterial y material del centro histórico Cartagena de Indias, de acuerdo con los lineamientos de la UNESCO, pero que sirve de sombrilla para todo tipo de actividades.

Lo acompañaron en la iniciativa varios cartageneros raizales como Orlando Cabrales, Jose Vicente Mogollón, Mario Celia, Rafael Tono junto a un puñado de cachacos propietarios de casas en el centro histórico como Mario Pacheco, Diana Barco y Andrea Villegas. Nombraron como representante legal y directora de la fundación a Isabella Restrepo quien con habilidad se mueve en las decisiones de la ciudad y tiene importantes contactos dentro de la administración municipal como es la secretaria del interior y convivencia Ana María González , muy influyente en la alcaldía de William Dau, a quien acompañó inicialmente como Directora de Cooperación y a quien el consejo bombardea permanentemente por su firmeza en más de una decisión.

La Fundación se ha convertido en un medio para tener el radar puesto en los movimientos de compra, venta y alquiler predios en la ciudad amurallada. Ha logrado además canalizar inversiones tantos nacionales como extranjeras para adquirir predios, vivienda y locales comerciales dispuestos a ofrecer millonadas por el metro cuadrado. Ha empezado a hacer carrera el modelo de los predios “golondrina” ; de gran volatilidad que aplican la fórmula de comprar a bajo precio, dejar engordar el bien, especular y vender. Los comerciantes son los más quejosos.

Quienes más han padecido el fenómeno y más claro lo tienen son los comerciantes cartageneros que no se cansan de denunciar el control que tienen, y según ellos, muchos cachacos de la propiedad raíz en el Corralito de plata. Antes de la pandemia en el 2019, fueron radicales con sus protestas pero el gobierno de Iván Duque, , no los quiso escuchar. Se alcanzaron a mover, se estaban organizando, quisieron denunciar la llamada gentrificación, que no es otra cosa que el proceso de rehabilitación urbanística y social de una zona urbana deprimida o deteriorada, que provoca un desplazamiento paulatino de los vecinos empobrecidos del barrio por otros de un nivel social y económico más alto, como se ha dado en el centro histórico. Según voceros de propietarios desplazados el poder de influencia de la Fundación llegó al punto de lograr que el Procurador Fernando Carrillo interviniera para lograr aplacar las aguas y callar la protesta de los comerciantes.

La historia de Stanton es bien particular. Nació en Medellín, nieto del hombre que trajo la Coca-Cola al país, siempre aparece, desde el año 2012, en la lista de los 1.000 hombres más ricos del mundo según la revista Forbes. Su fortuna está calculada en USD 1.700 millones. Filántropo, Stanton creó, inspirado en su madre checa, la fundación Ronald McDonald House Charities Argentina, país en el que vivió durante diez años antes de trasladarse a Montevideo, ciudad donde nacieron sus dos hijos.

Creció en el barrio La Playa de Medellín, ciudad en la que se siente muy arraigado a pesar de que por sus venas pasa sangre checa, norteamericana y argentina. En 1982, después de haber terminado sus estudios de negocios en la universidad Emory en Atlanta,Estados Unidos, especializado en Suiza donde obtuvo el International Institute for Management Development, se abrió de su familia. Sin embargo tuvo la suerte, después de dos años de pasar trabajos, obtener la franquicia de Mc Donalds para Argentina.

Fue su comienzo. En el 2007 cuando la cadena norteamericano pensaba dejar America Latina, Satanton reunió a un grupo de inversionistas que con USD 700 millones armaron la sociedad Arcos Dorados y se quedaron con la franquicia de Mc Donalds para América Latina. Cuentan con 1.840 puntos de venta.

Cartagena fue una de sus obsesiones desde los cinco años cuando su papá lo llevó a conocerla. por primera vez, cuando tenía cinco años. Cuando pudo compró y remodeló una casa en el Centro Histórico donde pasa largos períodos. Y la volvió centro de negocios. Armó el restaurante Alma, con un chef de tradición llamado, Heberto Eljach, y lo unió a un hotel, el Luxury; tambuipen es propietario del hotel Casa San Agustín. Se mueve entre Cartagena y Buenos Aires pero no hay lugar donde se sienta más a gusto que en las calles de la ciudad amurallada donde la Fundación que constituyó hace siete años cada vez pesa más e influye a través de esta y su directora Isabella Restrepo en las decisiones de las autoridades locales. Stanton encontró sin duda la mejor manera y el instrumento perfecto para estar conectado con los temas de ciudad y pelear para que el centro amurallado antes que deteriorarse cada vez se valorice más.

