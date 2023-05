.Publicidad.

La propuesta al ELN de identificar una zona para decretar un cese al fuego territorial la hizo el Presidente Petro después de haber cuestionado duramente a esta guerrilla. En su intervención frente a los militares en la posesión del General Salamanca como nuevo director de la Policía señaló al ELN de haber terminado enredada en el negocio del narcotrafico lejos de las premisas ideológicas de sus fundadores con el cura Camilo Torres a la cabeza

No dudó en meterse en un tema tan espinoso como el del poder de la actual representación de los negociadores del ELN en la mesa, preguntándose públicamente si estos comandantes mandaban realmente sobre los frentes en Colombia que manejaban un poder territorial autónomo. La delegación del ELN a en La Habana reacción con dureza: “Pedimos que de manera urgente, el Presidente defina si su gobierno sigue considerando que este es un proceso político serio”.

Comunicado oficial y urgente de @DelegacionEln "Pedimos que, de manera urgente, el presidente de la República, @petrogustavo Petro, defina si su Gobierno sigue considerando que éste es un proceso político serio”. @infopresidencia @MisionONUCol @episcopadocol pic.twitter.com/6oFtzJvgLe — Delegación ELN (@DelegacionEln) May 13, 2023

Aunque sin referirse al hecho, Petro aprovechó la gran reunión de cocaleros del litoral Pacífico en Bocas de Satinga en la costa nariñense para lanzar una propuesta audaz: un cese al fuego territorial. Les dio incluso la libertad de escoger la zona para comenzar a desescalar la violencia en las regiones, algo que no se ha tocado en la mesa de negociación.

Conocedores de la dinámica de dialogo y del ELN, consideraron inconveniente la intervención del Presidente que terminaría deslegitimando a la amplia mesa que está trabajando en La Habana, a la que últimamente se integró Gabino, uno de los comandantes emblemáticos de la guerrilla.

La otra crítica es que la propuesta presidencial del Cese al fuego territorial estaría estimulando el fraccionamiento del ELN propiciando 10 negociaciones aparte, en contravia a la idea de Paz Total.

Parece que el gobierno tuviera el interés de aumentar la desconfianza al interior del ELN, para luego tratar de ir a negociar con estructuras en particular y no global. Cese territorializado no es ingenuo.

El gobierno y guerrilla parecen dando tumbos, sin iniciativas claras. https://t.co/Xm5O1RsOCh

— Espacio Critico (@critico_espacio) May 14, 2023

