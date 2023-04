¿De dónde vienen la mayoría de tenis que usan los colombianos?

.Publicidad.

Las principales importaciones en Colombia de calzado, botines y similares según estimaciones del DANE para el 2022 provienen de la China un 47,4 %, seguido de Vietnam con un 21,1 %, Indonesia con un 9,8 % y un 9,2 % de Brasil.

El porcentaje tan alto de China y Vietnam se debe a que ambos países son los mayores productores del mundo de tenis o zapatillas, zapatos que la creciente informalidad en las prendas de vestir, acrecentada por una pandemia que generó una gran demanda por este tipo de zapatos, ha salido beneficiado a las compañías enfocadas en el calzado deportivo.

China fabrica al año 12 mil millones de pares, abarcando el 60 % de la producción del mercado mundial, le sigue India con el 9 % de la producción, luego Brasil con 819 millones de pares, Vietnam con 804 millones, e Indonesia con 700 millones de pares. En resumen, Asia lidera la producción mundial con más del 80 %, aunque hay que reconocer que también posee cerca del 60 % de la población mundial.

Específicamente China, emplea más de 2.600.000 personas en esta industria, siendo la ciudad de Wenzhou en la provincia de Zhejiang, el centro de la industria del cuero y el calzado, conocida como la “capital china del calzado”, con más de 3.000 fabricantes que comercializan mil millones de pares de zapatos cada año. Las empresas líderes del calzado deportivo mundial son: Yue Yuen Industrial y Hulai Industrial.

Chan Lu-min, CEO de Pou Chen a la derecha, Lu Chin-chu Presidente del Grupo (segundo a la derecha) y dos descendientes de la familia Tsai miembros de la junta directiva, Tsai Min-Chieh (segunda a la izquierda) y Tsai Ming-lun (izquierda)

Yue Yuen Industrial, fundada en 1988, ubicada en Hong Kong, pertenece al Grupo Pou Chen, con sede principal en la ciudad de Taichung, Taiwan. Es el fabricante de calzado deportivo e informal de marca más grande del mundo, encargado de producirle a las principales marcas internacionales como Nike, Crocs, Adidas, Reebok, Asics, New Balance, Puma, Timberland y Rockport. En 2021 produjo un total de 238,3 millones de pares, y obtuvo ingresos de alrededor de USD 8.500 millones.

Los descendientes de la familia fundadora, Tsai, ocupan posiciones en la junta directiva, dejando la presidencia a cargo de Lu Chin-chu. En los últimos años, el grupo conformado por más de nueve compañías, ha seguido una política de reducción gradual de su dependencia de las plantas de China, para lo cual ha realizado una expansión que incluye varios países del sudeste asiático como Vietnam, Indonesia y Myanmar. La pérdida paulatina de relevancia de China dentro del total de la producción del mayor fabricante de tenis (zapatillas) del mundo coincide con las protestas laborales que se desarrollaron en sus fábricas chinas en 2014.

En contraposición, Indonesia ha ido ganando importancia como país productor de calzado en los últimos años. Prueba de ello es que Yue Yuen ha pasado de fabricar allí el 31 % del total de su producción a elaborar el 48 % de sus zapatillas en fábricas de Indonesia, convirtiéndose en su país de mayor producción. Por último, Vietnam, el otro gran productor de zapatillas para Yue Yuen partió de una cuota del 34 % en 2012 hasta acumular el 35 % en 2021 tras la pandemia.

Zhang Congyuan es el fundador y CEO del Grupo Huali Industrial

El Grupo Huali Industrial Company Ltd con sede en China, también conocido como Hongfu Industry, es el segundo productor de calzado del mundo. Huali se dedica principalmente al desarrollo, diseño, producción y venta de calzado deportivo, incluidos los zapatos casuales deportivos, las botas para exteriores, las sandalias deportivas y las pantuflas. La empresa brinda servicios de desarrollo, diseño y fabricación para marcas deportivas globales como Nike, Converse, Vans, Puma, UGG, Columbia, Under Armour y Hoka One One; y posee una capacidad de producción de 200 millones de pares de zapatos al año.

Su fundador es Zhang Congyuan, quién a sus 75 años según la revista Forbes, ha sido el hombre más rico de Taiwan (desbancado este año por el dueño de la mayor petroquímica de Asia), y ocupa la posición 278 del mundo, con una fortuna estimada de USD 7.800 millones. De bajo perfil, es muy raro verle dando entrevistas o participando en eventos públicos, tanto que se le conoce como el "rey misterioso de los zapatos".

Los medios taiwaneses no informan mucho sobre él, e incluso causó sorpresa cuando se convirtió en el hombre más rico de esta nación, aunque si llamó la atención cuando compró Mulan Residence, Tower B, una mansión junto al río Suanxi en Taipei, que se convirtió en el foco de la industria inmobiliaria de la isla.

Antes de llegar al éxito, Congyuan tuvo que superar unos inicios complicados. De origen humilde, trabajó en una fábrica de zapatos para mujeres después de graduarse de estudios agrícolas; con el dinero que logró ahorrar, arrancó en la década de los 80 un pequeño negocio de zapatos en una granja de cerdos en Taiwán. Sin embargo, a finales de la década, trasladó su negocio de calzado a la provincia de Guangdong, en la costa sureste de China.

Congyuan decidió diferenciarse de la competencia mediante la producción de calzado vulcanizado, que consiste en un proceso de elaboración de suelas a partir de la goma o el caucho, gracias a lo cual, cuando en la década de los 90s estos zapatos empezaron a ponerse de moda, Congyuan le llevaba la delantera a sus rivales, y pudo producirlos para compañías como Vans y Converse.

En 1990, Zhang fundó Liangxing Industrial con socios de Hong Kong, empresa que se volvió pública cinco años después y fue renombrada Symphony Holdings. Zhang que vendió su participación en Sympohny, estableció Huali, en la ciudad china de Zhongshan cerca de Hong Kong en 2004.

A pesar de la crisis de la pandemia, Huali ha sido capaz de mantener su capacidad de producción y envíos. En el 2020, reportó ingresos por USD 3.000 provenientes de 21 fabricas distribuidas globalmente entre China, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Myanmar y República Dominicana (inaugurada en 2014).

Zhang Congyuan posee junto con su familia el 87 % de la compañía, el hijo mayor, Zhang Zhibang, es el vicepresidente, la hija mayor, Zhang Wenxin, y el segundo hijo, Zhang Yuwei, son los directores generales adjuntos.

De acuerdo a las medidas del gobierno del presidente Gustavo Petro mediante el Decreto 2632 del 30 de diciembre de 2022, los zapatos provenientes de países con los cuales no se tiene tratado de libre comercio, como la China, Vietnam e Indonesia pagarán por tres años más un arancel del 35 % por lo que hacerse a un par de tenis.