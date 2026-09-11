- David Vélez le sigue los pasos a Sarmiento y se alía con D1 para beneficiar a clientes de Nu

Dos de los empresarios más poderosos de Colombia ponen sus ojos en D1. Esta vez, la apuesta viene de la mano de Marcela Torres, gerente de Nu en Colombia

Hace apenas dos meses, el Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo cerraba un importante acuerdo con el negocio de los Santo Domingo, Tiendas D1. Ahora, otro de los grandes empresarios colombianos sigue sus pasos: David Vélez, fundador de Nu.

La entidad financiera acaba de sumar a sus clientes a una alianza con la popular cadena de tiendas de bajo costo, aunque con una diferencia importante frente al acuerdo alcanzado por los cinco bancos del grupo de Sarmiento.

Al frente de esta gestión no estuvo el propio Vélez, sino Marcela Torres, gerente de Nu Colombia. La ejecutiva llegó a la compañía en 2023, después de haber trabajado en Uber, donde fue directora para la región Andina, Centroamérica y el Caribe.

Es graduada de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en Administración de Empresas de IE Business School, en Madrid (España).

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Marcela Torres, actual gerente de Nu Colombia habría sido una de las figuras detrás de la alianza con D1.

Creciendo en clientes y en oficinas, México entra al radar

El acuerdo llega además en un momento de crecimiento para la compañía financiera del paisa David Vélez.

Nu Colombia ya supera los 5 millones de clientes, equivalentes a cerca del 15 % de la población adulta del país. Solo durante el primer semestre de 2026, la entidad sumó un millón de nuevos usuarios, impulsados entre otras cosas por la adopción de sus tarjetas de crédito y cuentas de ahorro.

El crecimiento también se ha visto fuera de Colombia. En México, Nu terminó convirtiéndose en el banco digital más grande del país, consolidando la expansión de un modelo financiero que ha ganado terreno en América Latina.

Para D1, entretanto, la alianza también representa un movimiento estratégico. Al cierre de 2025, Tiendas D1 lideró el desempeño empresarial del comercio colombiano, con ingresos de $21,6 billones y un crecimiento de 11,1 %, según el Mapa Nacional del Retail de la consultora Mall & Retail.

La cadena superó en ingresos a gigantes como Grupo Éxito y Tiendas Ara, aunque dichas compañías también registraron un comportamiento positivo durante el año.

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Millones de clientes, miles de tiendas, cientos de municipios

Con el acuerdo, los clientes de Nu podrán utilizar cerca de 2.800 tiendas D1 distribuidas en 28 departamentos y 540 municipios del país.

La novedad está en la manera de hacerlo: la alianza busca simplificar los retiros de efectivo, eliminando la necesidad de utilizar una tarjeta y permitiendo realizar la operación directamente desde la aplicación de Nu mediante un código QR.

El monto máximo establecido es de $700.000 por operación. De esta manera, Nu busca acercar los retiros de efectivo a lugares que ya hacen parte de la rutina de millones de colombianos y, al mismo tiempo, ampliar las posibilidades de uso de su aplicación.

El movimiento llega cuando Nu Colombia cumple cinco años de operaciones en el país, periodo durante el cual la compañía asegura haber entregado su primera tarjeta de crédito a cerca de un millón de colombianos.

Ahora, la alianza con D1 suma otro capítulo a la disputa de los grandes grupos financieros por conquistar a los clientes en espacios cada vez más cotidianos.

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