La nueva junta directiva de la Andi le aseguro otro año a Bruce Mac Master en contravia de De la Espriella

El gremio industrial reafirmó su independencia y, con Rodolfo Castillo al frente de la Junta Directiva, ratificó al Presidente pese a señales adversas del Gobierno

La Junta de Dirección General de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) eligió el pasado 8 de septiembre su nueva mesa directiva para el período 2026-2027. Allí, se ratificó la continuidad del economista Bruce Mac Master al frente del principal gremio empresarial del país (aunque el hecho no fue mencionado en el comunicado a los medios).

Su periodo en la presidencia ejecutiva se extenderá hasta finales del próximo año. La eventual salida de Mac Master de la presidencia había sido objeto de especulación en redes sociales por parte de Vicky Dávila, portavoz del Grupo Gilinski, quien afirmó en varios mensajes de X que la permanencia del líder gremial estaba «tambaleando».

Se complica la situación de Bruce Mac Master en la ANDI. Hay industriales incómodos llamando a los medios y al gobierno, mostrando su desacuerdo. La información que circula en las altas esferas es que Mac Master habría dicho en varios escenarios que está dispuesto a enfrentar al… — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 1, 2026

Casi década y media a cargo de la ANDI

Los rumores apuntaban a que su cercanía con el expresidente Juan Manuel Santos le generarían problemas en su permanencia en el cargo, un escenario similar al revés sufrido en el nombramiento de Carolina Soto como presidenta de la CCI (Cámara Colombiana de Infraestructura), cuya junta reversó la decisión luego de que el presidente Abelardo De La Espriella manifestara su disconformidad debido a la también cercanía de Soto y su marido Alejandro Gaviria con el expresidente Santos.

El cartagenero Bruce Mac Master ocupa la presidencia de la ANDI desde 2013. Es economista de la Universidad de los Andes y, en el sector privado, fue cofundador del banco de inversión Inverlink, firma de la que se retiró en 2010 para vincularse al gobierno de Juan Manuel Santos como director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y alcalde encargado de Cartagena.

Durante la administración del expresidente Gustavo Petro, Mac Master sostuvo una postura de firme oposición frente a varias medidas económicas y decretos gubernamentales, advirtiendo sobre sus riesgos para la competitividad y la estabilidad del país. Así mismo, cuestionó la declaratoria de emergencias económicas, las presiones políticas dirigidas hacia las altas cortes y las descalificaciones hacia el sector privado.

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En la misma jornada, Rodolfo Castillo, socio fundador de Icoharinas, fue elegido presidente de la Junta de Dirección General, mientras que María del Rosario Gómez, de la firma de abogados DG&A, asumió la vicepresidencia.

1500 afiliados en la agenda económica del Gobierno

La Junta de Dirección General se encuentra integrada por 35 miembros que representan a las Cámaras Seccionales, las Juntas Seccionales y la Fundación ANDI. Además, constituye el órgano competente para nombrar al presidente del gremio.

Fundada el 11 de septiembre de 1944 en Medellín, la ANDI es la organización empresarial de mayor relevancia en Colombia. Su sede principal está en la capital antioqueña y cuenta con seccionales en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Pereira, Santander de Quilichao y Villavicencio.

Tradicionalmente, la agremiación vincula a cerca de 1.500 afiliados en todo el territorio nacional, pertenecientes a los sectores industrial, financiero, agroindustrial, alimentos, comercio y servicios.

La consolidación de esta cúpula directiva adquiere trascendencia en un contexto en el que la relación entre el empresariado y el Gobierno Nacional continuará siendo uno de los ejes de la agenda económica.

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