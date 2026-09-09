- El magnate mexicano que ha crecido con café colombiano y está detrás de la reconstrucción del hospital de Cali

Eduardo Trujillo, presidente del Grupo Trusot y dueño de la marca Café Trujillo respondió al llamado de Dilian Fancisca Toro tras el terrremoto y financiará la obra

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, llamó a la solidaridad tras el terremoto del 10 de agosto con una campaña “El Valle lo reconstruimos juntos”. El lunes pasado, el presidente del mexicano Grupo Trusot, Eduardo Trujillo Uribe, respondió al llamado.

Será el principal donante para el área pediátrica del Hospital Universitario del Valle Evaristo García (HUV) en Cali, para la que construirá una nueva torre de cuatro pisos y aproximadamente 6.000 metros cuadrados.

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El grupo liderado por Eduardo Trujillo ya había aportado al HUV la sala Ana Frank

Detrás del aporte está el grupo que tiene sede en Zapopan, Jalisco, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, desde donde dirige sus diferentes negocios en México. La relación más interesante con Colombia está precisamente en uno de los negocios que Trusot ha impulsado recientemente: el café.

El grupo creó Café Trujillo, una marca que utiliza café cultivado y seleccionado en Colombia. La propia compañía explica que el recorrido del producto comienza en las regiones cafeteras colombianas y continúa en México, donde el café es procesado y comercializado bajo la marca Trujillo.

De ese modo, Colombia entra en la cadena de abastecimiento de uno de los productos de Trusot, cuyo portafolio incluye diferentes categorías de productos de alta rotación.

Así fue como empezó en 1993 dedicada a fabricar, comercializar y distribuir productos de consumo masivo, apoyada en el canal tradicional: tiendas de barrio, mayoristas y otros puntos de venta.

Su división comercializadora tiene hoy más de 600 rutas propias y más de 117.000 puntos de venta, una infraestructura que le permite llevar productos directamente al pequeño comercio.

Más allá del café, una experiencia gastronómica

La expansión ha sido progresiva. En 2003, abrió su primer centro de distribución. Nueve años después, en 2012, puso en funcionamiento su planta procesadora, mientras que en 2015 lanzó Café Trujillo, marca que terminaría convirtiéndose en uno de sus productos más visibles.

Un año después, en 2016, consolidó formalmente la estructura de Grupo Trusot y creó la división Agrotechnology, con la que comenzó a ampliar su actividad hacia el sector agroindustrial.

La marca ofrece café soluble, tostado y molido y café en grano. En 2023, Trusot abrió su primera cafetería física y posteriormente amplió la presencia con un segundo establecimiento. Actualmente, identifica las cafeterías Galeana y Alcalde como parte de este proyecto de gastronomía y experiencias.

Café Trujillo en sus diferentes presentaciones y categorías

Expansión al sector inmobiliario y los pequeños productores

Con el paso de los años, en 2021, Trusot amplió su espectro empresarial con una división inmobiliaria —Trusot Desarrollos Inmobiliarios— que desarrolla proyectos residenciales, industriales y multifamily en México y Estados Unidos. En 2025 abrió el Hotel Katuxlan. La compañía afirma que actualmente trabaja en más de 2,65 millones de metros cuadrados en México y Florida.

En el caso del café, su estrategia combina producción agrícola, asistencia técnica y comercialización. Este modelo está relacionado con la expansión de Café Trujillo. Ha promovido proyectos que buscan incorporar pequeños productores a cadenas productivas, especialmente en regiones rurales.

En Hidalgo, por ejemplo, defendió públicamente la colaboración entre empresa privada, gobiernos locales y productores para aumentar los ingresos de las familias cafeteras.

Otra expresión de la diversificación de sus actividades empresariales está en el mundo ecuestre: Eduardo Trujillo Uribe aparece como propietario de caballos vinculados a Grupo Trusot Sport.

Una relación estrecha con el Valle del Cauca

Trusot ha construido una relación particularmente estrecha con el Valle del Cauca, combinando su actividad empresarial con iniciativas de responsabilidad social.

En 2026, directivos de Trusot participaron en Cali en la entrega de 600 sillas de ruedas junto con la Fundación Jeison Aristizábal. La Gobernación del Valle del Cauca ha señalado además que el grupo mantiene un vínculo anterior con el Hospital Universitario del Valle, donde participó como donante en la creación y dotación de la Sala Ana Frank.

Además, el grupo cuenta con Trusot Fundación, el brazo social de Grupo Trusot, orientado a proyectos de bienestar comunitario y generación de oportunidades.

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