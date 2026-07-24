- El banquero David Vélez voló alto hasta integrar la junta directiva de la empresa dueña de ChatGPT

El banquero fundador dueño de Nubank entra a OpenAI cuando la empresa redefine el futuro de ChatGPT con una apuesta por una inteligencia artificial más autónoma

Uno de los empresarios más importantes de Colombia, David Vélez, se unió a la organización detrás de ChatGPT, OpenAI. El fundador de Nubank fue convocado para aportar en el desarrollo y la expansión de un producto digital a escala global, en este caso ChatGPT. Vélez asumiría un papel clave en la popularización de la plataforma y en la estrategia para llevar la inteligencia artificial a un mayor número de usuarios.

La junta directiva de OpenAI busca reducir los costos del desarrollo de la inteligencia artificial y acelerar la adopción de dicha tecnología. El organismo está integrado por Bret Taylor, Sam Altman, Adam D’Angelo, Robin Vince, Sue Desmond-Hellmann, Zico Kolter, Paul Nakasone, Adebayo Ogunlesi, Nicole Seligman y ahora David Vélez.

Los avances en IA ya han abierto debates de la automatización de procesos por ejemplo en la medicina, la salud y el trabajo

Crédito ChatGPT

Uno de los principales objetivos de OpenAI es convertir a ChatGPT en un verdadero agente de trabajo. La idea es que deje de ser únicamente un asistente capaz de resolver tareas sencillas y evolucione hacia una inteligencia artificial personal y proactiva. En ese escenario, podrá anticipar las necesidades de los usuarios, organizar la agenda, sugerir acciones y ejecutar procesos mediante una interacción cada vez más natural e intuitiva. El objetivo es que usar la herramienta resulte tan simple como conversar con otra persona.

Actualmente, ChatGPT puede analizar estados financieros, automatizar procesos como la creación de macros en Excel, depurar modelos financieros y resumir informes complejos. La siguiente etapa apunta a una automatización inteligente con análisis contextual, mayor capacidad para conectar diferentes aplicaciones y la integración de funciones bancarias que permitan ejecutar procesos de manera automática y coordinada.

Vélez concentraría sus esfuerzos en orientar el crecimiento internacional de OpenAI. La organización, fundada en 2015, ha pasado de ser un laboratorio de investigación a una de las compañías más influyentes del sector tecnológico. La experiencia del empresario colombiano al frente de Nubank fue clave en su elección. Su misión será, junto a los demás miembros de la junta directiva, ampliar el alcance de la inteligencia artificial y acercarla a millones de personas.

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OpenAI también incorporó a Robin Vince a su junta directiva. El ejecutivo acumula más de dos décadas de experiencia en Goldman Sachs y posteriormente lideró la modernización tecnológica del Bank of New York Mellon, donde se desempeña como presidente y consejero delegado.

Vélez y Vince buscarán fortalecer la estrategia financiera de la organización en un momento en que las empresas de inteligencia artificial deben invertir miles de millones de dólares en chips avanzados, centros de datos, entrenamiento de modelos y actualizaciones permanentes.

Al igual que ocurrió con Google cuando consolidó su negocio mediante el modelo de publicidad y pago por clic, OpenAI busca construir una estructura financiera que haga sostenible el desarrollo de la inteligencia artificial a largo plazo.

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