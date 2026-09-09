Mexicanos y gringos son quienes fabrican la mayoría de marcas propias que venden D1, Ara, Alkosto, Éxito y Olímpica

QBco nació en Bogotá, dio un primer salto con recursos árabes, pero el fondo de inversión SouthLight la disparó y la convirtió en la gran productora de alimentos

La llegada de capital fresco desde Dubai hace casi una década, a través del fondo de inversión Abraaj Group, le cambió el rumbo a QBCo, empresa que había sido fundada por Iván Hoyos Robledo en 1961 con el nombre Aceitales, para la producción de aceites y grasas. Mas de sesenta años después, terminó convertida en uno de los grandes fabricantes detrás de los productos que venden en los supermercados colombianos como D1, Ara, Alkosto, Éxito, Olímpica y más.

La llegada del empresario pakistaní, Arif Naqvi y su fondo “The Abraaj Group” en 2017, marcó un nuevo capítulo para la compañía, que aceleró su expansión y fortaleció su apuesta por la fabricación de productos con marcas blancas.

En 2013, ya había dado un viraje estratégico. Ese año, la empresa se enfocó en el desarrollo, la producción y comercialización de alimentos para marcas privadas. Margarinas, salsas, bebidas, sazonadores, vinagres y mermeladas aparecieron en su portafolio de clientes y logró atraer a un nuevo inversionista: Inversiones Concentrados S.A.S. (Invecsa). Con ellos llegó también la idea de fortalecer la producción para terceros. Ese cambio sentó las bases del modelo de marcas privadas que luego se convertiría en el principal negocio de la compañía.

Cuatro años después, para 2017, el Grupo QBCo ya tenía peso en el sector de alimentos del país. Los recursos frescos fueron la oportunidad para mejorar sus estándares operativos y fortaleció su internacionalización hacia América Latina y Estados Unidos, pero el grupo Abraaj entró en liquidación debido a investigaciones contra su fundador, Arif Naqvi. En 2019, la SouthLight Capital, una firma de inversión con raíces mexicanas y operación en Estados Unidos tomó el relevo y aumentó la apuesta por el crecimiento de QBCo en Colombia. Este fondo surgió tras la creación de Colony LatAm Partners junto a la norteamericana Colony Capital (ahora DigitalBridge) para adquirir la unidad de negocios latinoamericanos de Abraaj.

El negocio, desde entonces, no ha hecho otra cosa que crecer y diversificarse: en los años siguientes extendió sus operaciones al Valle del Cauca y entró en la producción de alimentos balanceados para animales con Concentrados S.A. Con el tiempo, esas operaciones fueron integrándose hasta conformar un grupo con negocios en grasas, aceites, nutrición animal y alimentos para mascotas.

En Buga, en el Valle del Cauca, inauguraron una de sus últimas plantas de alimentos

El Grupo QBCo (Quality Brands Company) en la actualidad, se posiciona como el principal productor de alimentos bajo modalidad de marca privada en Colombia. En sus instalaciones se elaboran y etiquetan embutidos, lácteos, aceites comestibles y diversos alimentos procesados para reconocidas cadenas nacionales como Ekono para el Éxito, Porchi y Frescampo para Carulla y Olimpica.

Además, la compañía abastece a importantes cadenas comerciales en Panamá, Ecuador y Estados Unidos.

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En Colombia, desde una moderna planta en Buga que genera más de 900 empleos directos. La compañía fabrica soluciones de alimentos para más de 150 clientes corporativos, alcanzando en el último año ventas por $ 396.200 millones de pesos en sus líneas tradicionales.

La protección del medio ambiente, una de sus prioridades

A la par con su ritmo de producción, la empresa ha crecido en el tema ambiental. En junio pasado, inauguró una nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, tras una inversión cercana a los $8.800 millones, lo que le permitió incrementar su capacidad de tratamiento ambiental de 51 m³/día a 220 m³/día.

El grupo ha logrado una gran expansión desde 2013 mediante la adquisición de empresas y creación de otras

La matriz del grupo ha diversificado su estructura corporativa mediante adquisiciones clave. En 2019, adquirió Auralac (Productos Lácteos Aura SAS), una empresa antioqueña fundada en 1996 en Rionegro (Antioquia), por los hermanos Gerardo y Beatriz Arbeláez en honor a su madre "Aura", quien combinó conocimientos de zootecnia e ingeniería de alimentos de los hermanos para a partir de la venta de quesos situarse 24 años más tarde entre las 1.000 empresas más grandes de Colombia.

En marzo de 2023, la división se complementó con la integración de la línea de producción de queso mozzarella de la empresa El Llano, ubicada en los Llanos de Cuivá, importante zona de ganadería lechera en Yarumal (Antioquia).

En la actualidad, QBCo Auralac solo es superada por Alpina, Alquería y Meals. El año pasado alcanzó ventas por $ 556.201 millones, bajo la gerencia general de Santiago Mejía Ferraris, exdirectivo de Cueros Vélez y Alpina.

El brazo lácteo también le da músculo a la empresa. Derivados Lácteos QBCo fundada en 2020 en Tocancipá, facturó $ 81.278 millones en 2024.

La estructura del Grupo se completa con Carnes Frías QBCo, ubicada en el Parque Industrial Gran Sabana en Tocancipá (Cundinamarca). La compañía tuvo ventas de $ 64.925 millones en 2024. Por último, aparece Fadeplast Buga, fabricante de envases PET para líquidos y sólidos fundada en 2013, con ingresos de $ 26.386 millones en el mismo periodo.

Una junta directiva experimentada e internacional

La presidencia del Grupo QBCo está en manos de Bernardo Serna, quien ejerció durante cinco años como presidente de Productos Ramo. Serna rinde informes a una junta directiva presidida por Carlos Eduardo Payán Villamizar, presidente de Invecsa, grupo que mantiene una importante participación accionaria en la sociedad.

Miguel Ángel Olea es una figura prominente en México por su trayectoria en el sector financiero y comercio internacional

En el máximo órgano directivo también hay presencia extranjera. En la toma de decisiones participan socios directores de South Light Capital como el mexicano Miguel Ángel Olea Sisniega, quien fue el promotor de la inversión inicial de Abraaj en QBCo. Previamente, como socio y director para Latinoamérica del Grupo Abraaj, había promovido una inversión en Tiendas D1 junto a la familia Santo Domingo, participación que pasó a manos de Capital Group.

La expansión de las tiendas de descuento a la que apostó Olea Sisniega, cuyo modelo descansa en buena medida en marcas propias, le permitió visualizar el volumen de mercado para QBCo. Su adecuada oferta de productos de gran demanda ha logrado disparar las ventas del Grupo.

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