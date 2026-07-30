- La alianza de los 5 bancos de Sarmiento Angulo con D1 para que sus cajeros puedan expandirse a 2.745 puntos más

La presidente del Grupo Aval, María Gutiérrez y el español Christian Bäbler cabeza de tiendas D1 acordaron integrarse para ofrecerle servicios a sus clientes

En una movida inesperada, el gigante financiero de Luis Carlos Sarmiento Angulo ampliará su presencia en el país. Bajo el liderazgo de María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, la organización cerró una alianza con Tiendas D1 para que los clientes de Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y AV Villas puedan retirar dinero directamente en los puntos de atención de la cadena, hoy propiedad de Valorem, el grupo empresarial de la familia Santo Domingo.

La decisión llega en un momento en el que el acceso al efectivo sigue siendo un reto. Un informe de Asobancaria, publicado a comienzos de 2026, reveló que el 46 % de los corresponsales bancarios del país se encuentran fuera de servicio. Para 2025, de los más de 706.000 corresponsales bancarios registrados en Colombia, el Grupo Aval contaba con 123.112. Con este acuerdo, la entidad extenderá su cobertura a las más de 2.745 tiendas D1, ubicadas en cerca de 550 municipios.

Detrás de esta alianza aparecen nombres clave como Andrés Vásquez, vicepresidente comercial de Banca Personas del Banco de Bogotá, cargo que ocupa desde hace cerca de dos años. El administrador de empresas de la Universidad de La Sabana ha ocupado cargos directivos en compañías como Corbeta (Alkosto), Panamco Colombia y Porvenir.

Andrés Vásquez vicepresidente comercial de Banca Personas del Banco de Bogotá

Por parte de D1, uno de los protagonistas es Andrés Valencia, vicepresidente financiero de la compañía. Economista de la Universidad de los Andes, lleva cinco años en ese cargo y anteriormente hizo parte de Minesa y Cerrejón. Junto con los equipos de ambas organizaciones, fue uno de los responsables de sacar adelante la alianza.

Andrés Valencia, vicepresidente financiero de D1

Los beneficios que tendrán los clientes de Grupo Aval

Con este acuerdo, las tiendas D1 se convertirán en nuevos puntos de retiro para los clientes de Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y AV Villas. Los usuarios podrán retirar entre $10.000 y $600.000 diarios, aunque el monto estará sujeto a la disponibilidad de efectivo en cada tienda.

En esta primera etapa, las operaciones solo podrán realizarse con tarjeta física. Por ahora, no estará habilitada la opción mediante billeteras digitales o retiros sin tarjeta.

La alianza busca ampliar el acceso al efectivo en zonas donde la disponibilidad de cajeros automáticos o corresponsales bancarios es limitada, beneficiando a los más de 16 millones de clientes que hoy tiene el Grupo Aval. Aunque inicialmente solo permitirá retiros, no se descarta que en el futuro incorpore nuevos servicios financieros.

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