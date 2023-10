Cuatro productos propios de D1 que fabrican empresas muy reconocidas

.Publicidad.

La tienda D1, es una de las más conocidas de Colombia si no que es la más famosa, esto se debe a su relación calidad precio que lo convierte en la mejor opción para hacer el mercado de la canasta familiar sin gastar de más. Por esa razón se piensa que sus productos no son de tan buena calidad pues por esos precios no se puede pedir tanto, sin embargo, es todo lo contrario. Estos son algunos productos de D1 que son fabricados pues son fabricados por famosas empresas.

Blanqueador en gel, Brilla King, fabricado por BNS S.A es decir, la empresa Brinsa que fabrica el blanqueador en gel Blancox. Una marca de aseo que es líder, destacando su calidad.

Leche chocolatada Latti, es fabricada por El Recreo S.A.S, una famosa productora de alimentos que también hace su propia leche chocolatada, quesos, kumis, yogurt y muchos otros.

Barras Fit Graan, son fabricadas por C I Nutrio S.A.S, misma empresa que produce las barras Taeq, famosa marca ‘fitness’ que se vende en Exito, Jumbo y Carulla.

Vinagreta Ranch, marca Zev, fabricada por Ascender, S.A.S esta es la misma marca Aderezos, una famosa marca de salsas que se caracteriza por su calidad y variedad.

