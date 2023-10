Esto es lo que hacen los perros para manipular a sus dueños

.Publicidad.

Un canino puede ser muy tierno y amoroso, tanto así que algunos los llaman ‘perrhijos’ para simular que son como sus infantes. Esto se debe a que desarrollan la capacidad de demostrar con gestos, sonidos y movimientos el cariño que sienten por sus humanos, como dice el dicho ‘solo les falta hablar’. Existen varios rasgos que los favorecen y muchos se preguntan ¿los perros manipulan a sus dueños?.

Un estudio de la PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), revista científica altamente respetada, explicó que son sus rasgos faciales lo que usan, especialmente sus ojos. También el American Kennel Club (AKC), una organización de defensa de los perros de pura raza fundada en 1884, explicó que en un principio los perros fueron criados para ayudar en labores del hogar y la siembra, pero al compartir tanto con el ser humano llegaron a entenderlo mucho mejor y empezarona ser cada vez más domésticos.

Esto les dio ventaja y empezaron a utilizar sus “ojos de cachorro” para manipular a los seres huamanos, ya sea por comida, caricias o juego. Sus rasgos faciales y expresiones empezaron a ser modificadas para agradar más al ser humano. Otro de los hallazgos, es que estos caninos levantan mucho más sus cejas en comparación con un lobo. Y es a partir de adoptar esas expresiones humanas y replicarlas que causan ternura y logran lo que buscan.

