Cuando Randy, el hermano de Michael Jackson, estuvo a punto de ser secuestrado por el ELN

El año pasado salió un artículo en Infobae, escrito por el periodista Daniel Ospina, donde se habla de la gira en la que el Rey del Pop podría haber venido a Colombia, lo que habría podido ocurrir en la época de promoción de su disco Dangerous, famoso por sus megaéxitos "Black and white", "Jam" y "Will you be there". Pero el concierto no se concretó y, de acuerdo este texto, la razón podría haber sido que el hermano de Michael Jackson fue secuestrado temporalmente cuando estuvo en el país.

El encuentro entre el hermano del recordado Rey del pop y el Ejercito de Liberación Nacional ocurrió en 1993, durante una breve visita de Randy Jackson a nuestro país, para visitar una novia que tenía en esa época, en la que para él era habitual viajar a Colombia. Mientras se movilizaban por una carretera de Saravena (Arauca), los guerrilleros lo retuvieron.

Por fortuna no sabían quien era, así que el hombre pudo decirles que era un pastor norteamericano que estaba de misionero por América Del Sur, mientras temía de que alguno se diera cuenta que era hermano del mundialmente famoso Michael Jackson. Sólo lo tuvieron retenido por ocho horas.

A raíz de este episodio, tanto él como su novia Alejandra Martínez (y sus hijos) tuvieron que salir del país, porque parece que días más tarde el ELN sí se habría dado cuenta del pez gordo que había dejado escapar.

La actriz María Isabel Bolaños aseguro haber conversado alguna vez con Randy Jackson al respecto y que él le habría dicho que quedó tan impactado por la situación que jamás quiso volver a Colombia. Martínez, ahora la exesposa del empresario, se casó años más tarde con el hermano de Michael y se radicó en Estados Unidos con él.

El artículo de Ospina también menciona que en el equipo de trabajo que estaba armando la gira de Gloria Estefan, había gente que también trabajaba con Michael Jackson. Que la posible venida del músico sólo dependía del éxito de la gira de la intérprete de "Conga" y "Mi tierra", así que es posible que el secuestro de Randy Jackson haya sido la razón por la que Colombia nunca tuvo un concierto del rey del pop.