La novela internacional en la que estará Carlos Torres y será dirigido por Miguel Varoni

No es un secreto que los colombianos, se están convirtiendo en fichas muy apetecidas en producciones del exterior. En la actualidad, tenemos varios personajes talentosos brillando en producciones de México, España y mucho más. De hecho, hace poco se conoció que la actriz Nataly Umaña estará participando en un nuevo proyecto de Televisa. Sin embargo, ella no es la única colombiana que está a punto de demostrar todo su potencial en el exterior. Como se ha sabido, Miguel Varoni hará parte de una próxima serie de Telemundo, pero además de él, estará Carlos Torres y otros actores que está tomando fuerza en el país.

La producción en la que estará Carlos Torres, Miguel Varoni y más actores colombianos

Seguramente, muchos podrían creer que se trate de la nueva temporada de Pedro el escamoso. Pero lo cierto es que, no es así, se trata de un nuevo proyecto de Telemundo. Ahora bien, por su parte Miguel Varoni confirmó que no será actor de este nuevo proyecto. El hombre, será el encargado de dirigir esta producción junto a Camilo Vega. Pero lo más llamativo del caso es que, no será el único colombiano que hará parte de este proyecto. Aunque por el momento no se conocen muchos detalles sobre el proyecto, este tendrá por nombre Sed de venganza y sus grabaciones arrancaron en Miami.

Ahora bien, se ha podido conocer parte del elenco que hará parte en esta nueva serie de Telemundo. Entre ellos, se encuentra Carlos Torres, quien trabajó recientemente con Miguel Varoni en la segunda temporada de Pedro el escamoso. Sin embargo, no es la única figura cafetera que aparece en el elenco de Sed de venganza. Además de el actor, también se encuentra María José Camacho. A esta joven la vimos hace poco como protagonista de la novela de Caracol, Devuélveme la vida. De igual forma, estará Sebastián Carvajal, quien se hizo muy popular por su actuación en Ana de nadie.

Esto es una pequeña muestra de la cantidad de talento colombiano que hay en el exterior. Como se sabe, la producción se ha estado grabando por varias semanas en Miami, y habrá que esperar a que se estrene para disfrutar de su talento. Aún así, es una buena noticia saber que tantos cafeteros hacen parte de este proyecto.

