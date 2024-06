A Avianca le sirvió crear el Grupo Abra y se metió entre las tres empresas más grandes de Colombia

.Publicidad.

La Superintendencia de Sociedades en cabeza de Billy Escobar, uno de los pocos funcionarios que sobreviven desde el gobierno Duque, publicó finalmente su tradicional informe sobre las 1.000 empresas más grandes de Colombia en 2023, algo que suelen realizar cada año. El ranking, que presentó un aumento significativo de las ganancias empresariales a nivel general, no tuvo ninguna sorpresa en sus dos primeras posiciones que fueron ocupadas por Ecopetrol y Reficar, pero sí llamó la atención la que cerró el podio, Avianca, ayudada por el Grupo Abra.

La aerolínea fundada en Barranquilla hace 105 años y que ha pasado por muchas manos entre las que estuvieron las de los Santo Domingo y las del boliviano Germán Efromovich, es hoy propiedad de un holding con sede en Reino Unido. Su nombre es Abra -dirigido por su actual CEO chileno Adrian Neuhauser- el cual fue creado por iniciativa del salvadoreño Roberto Kriete para competir de una mejor manera a nivel regional y global, esto teniendo en cuenta que en Colombia ya son los absolutos dominadores.

..Publicidad..

No lo hicieron solos, puesto que se asociaron con la aerolínea brasileña Gol, que en estos momentos está en proceso de reorganización empresarial a causa de millonarias deudas. Sin embargo, esta situación no los ha afectado a ellos, puesto que desde la creación del grupo no han hecho sino volar, tanto literal como metafóricamente, hasta el punto de treparse a lo más alto del mundo empresarial colombiano.

...Publicidad...

El ascenso meteórico de Avianca, la aerolínea más grande de Colombia

En 2022, año en el que ingresaron $11,4 billones, Avianca no logró ni siquiera entrar al top 10 de las empresas más grandes del país, ubicándose en el puesto 11 por debajo de representantes de otros sectores como Claro, D1 o Cerrejón. Ahora, con un incremento de casi $16 billones en sus ingresos, lograron superar a esas tres compañías y a todas las del país que no se llamen Ecopetrol ($129,5 billones) o Reficar ($32 billones).

....Publicidad....

| Ver también: El irlandés que quiso integrar a Viva con Avianca vuelve a ...