Icetex eliminará 5 mil deudas de estudiantes. ¿Quiénes pueden aplicar?

.Publicidad.

El Ministerio de Educación Nacional, el Icetex y la Central de Inversiones S.A., van a condonar hasta el 100 por ciento de las deudas de 5.000 personas. Los beneficiados serán estudiantes con créditos educativos de los programas Ser Pilo Paga y el Fondo de Víctimas. Le contamos a quienes le condonaron los créditos del icetex.

Este programa lo han venido desarrollando sobre todo por aquellos estudiantes de ambos créditos que no pudieron graduarse por lo que se endeudaron “Los estudiantes de ese par de fondos accedieron a esos créditos condonables, pero no pudieron graduarse y, por eso, se endeudaron. El estudio de valoración nos dio la viabilidad de condonar la totalidad del capital y otros conceptos de la obligación a casi 5.000 jóvenes que además de la frustración por no terminar sus estudios superiores, quedaron con obligaciones millonarias con el Estado", explicó Nicolás Corso Salamanca, presidente de CISA.

-Publicidad.-

El presidente del Icetex, Mauricio Toro, también se pronunció al respecto, esperando que esta ayuda económica se vea reflejada en más o menos 4.983 familias. Ya que muchos jóvenes no sólo no tienen cómo pagar sus créditos sino que tampoco lograron llegar al final de sus carreras por sus dificultades socioeconómicas.

Así funciona la condonación del programa Ser Pilo Paga:

Publicidad.

• Para las personas víctimas del conflicto se les condonará el 100% del total de la deuda.

• Para las personas indígenas se les condonará el 100% del total de la deuda.

• Para las personas que se encuentren censadas en el SISBEN en los grupos A (población en pobreza extrema), B (población en pobreza moderada) y C (población vulnerable) se les condonará el 100 por ciento del total de la deuda.

• Para las personas que de acuerdo con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES registren como graduados en una IES no acreditada en alta calidad o en el SENA se les condonará el 100 por ciento del total de la deuda.

• Para las personas que se encuentren en estrato 1 se les condonará el 90 por ciento del total de la deuda.

• Para las personas que se encuentren en estrato 2 se les condonará el 80 por ciento del total de la deuda.

• Para las personas que se encuentren en estrato 3 se les condonará el 70 por ciento del total de la deuda.

• Para las personas que se encuentren en estrato 4 se les condonará el 60 por ciento del total de la deuda.

• Para las personas que se encuentren en estrato 5 se les condonará el 50 por ciento del total de la deuda.

• Para las personas que se encuentren en estrato 6 se les condonará el 50 por ciento del total de la deuda.

Así funciona la condonación para el fondo de víctimas

• Para la totalidad de personas beneficiarias se les condonará el 100% del total de la deuda.

| Ver también: Los tres lugares clásicos y muy buenos para ir bailar salsa en Bogotá