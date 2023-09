Los tres lugares clásicos y muy buenos para ir bailar salsa en Bogotá

.Publicidad.

Ir a bailar es una de las actividades favoritas de los colombianos, muchos toman alcohol y pasan su embriaguez en la pista, incluso, algunos van simplemente a bailar. Existen varios antros o discotecas que están dispuestos para eso y los de Salsa han tomado fuerza, en Bogotá existen tres que son los clásicos. Le contamos dónde bailar salsa en Bogotá

Sandunguera

Sandunguera es un bar de salsa que se caracteriza por que los jueves, viernes y sábados la fiesta va hasta las 5 am, esta ubicado en la calle 64 # 13 -52, Chapinero. Siempre ha mantenido su estilo y se ha posicionado dentro de la rumba Bogotana como un referente de la salsa clásica y la música Cubana. Por eso le llaman el templo de la salsa Clásica-Sandunguera, también es uno de los bares preferidos por la comunidad universitaria.

Salsa Camará

Es un lugar que se convirtió en un nicho de la salsa en Bogotá, no solo suena la salsa brava de los 70’s, de Fania All-Stars o los Bam Bam, si no que sus dueños en continua exploración van descubriendo nuevos fenómenos salseros como la Timba que pone a gozar a los bailadores. Está ubicado en la Carrera 11 No. 70 A-22, Bogotá, Colombia.

Quiebra Canto

Desde comienzos de los años 80 artistas como Dago García convirtieron a este lugar en uno de culto, ubicado en pleno corazón de la candelaria, no existe viernes en que sus salones no se llenen. Ese día es muy importante para la exigente clientela, pues siempre toca una orquesta previamente escogida. Lugares como Quiebra Canto mantienen intacta la cultura de la salsa.

