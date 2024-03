Conclusiones VIII Congreso de la CUT: por la paz y las reformas sociales, movilización popular

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Finalizó el pasado 1 de marzo, el máximo evento de la expresión de la democracia sindical de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, su VIII congreso.



En medio del mayor respeto y fraternidad, se desarrollaron durante 5 días, las deliberaciones y debates, en que participaron cerca de 2.000 delegados y delegadas, en representación de un poco más de 750 sindicatos y de 700.000 afiliados.



Las conclusiones más significativas de los congresos de la CUT, fueron:



-—Respaldar el gobierno del cambio que preside Gustavo Petro, resaltando sus avances en materia económica y social, que van permitiendo ir cumpliendo la agenda social que estableció el estallido social.



-—Oponerse a las intentonas golpistas de la extrema derecha encaminadas a separar del cargo al presidente del república.



—Respaldar el Plan Nacional de Desarrollo PND, su programas y políticas progresistas y en especial la paz total, la justicia social y ambiental, ejes de dicho plan. En particular apoyar las reformas sociales del cambio en salud, educación, pensional y laboral.



— Programar y realizar la más amplia y vigorosa movilización social y popular, que logre desactivar la ruptura institucional, ganar gobernabilidad y hacer que se aprueben las reformas sociales.



—Coadyuvar en el propósito de consolidar un Acuerdo Nacional donde se tengan en cuenta las propuestas de los trabajadores, las comunidades y el pueblo en general, que cree un ambiente favorable a las transformaciones y el cambio.



—Apostar por la reactivación económica con acciones en reforma agraria, reindustrialización del país, impulsando la economía popular, solidaria y comunitaria. Ante la desaceleración económica en el país, producto de un decaimiento de la economía mundial y por las decisiones del Banco de la República que mantiene usureras tasas de interés que restringen el consumo y presionan la caída del PIIB, exigir una rebaja sustancial de dichas tasas, con mayor razón ahora que viene descendiendo la inflación e insistir en la ejecución de los recursos presupuestales de la inversión social. En particular insistir en una renegociación de los TLC, en especial con el de EE. UU.



—Acompañar la exigencia de una solución negociada de la guerra Rusia-Ucrania, y expresar la solidaridad con el pueblo palestino ante el genocidio de Israel, con Cuba ante el bloqueo de los EE. UU. y con el pueblo Argentino ante las agresivas políticas de extrema derecha de Milei.



—Se acordó respaldar las negociaciones con el ELN y las otras guerrillas. Exigir el cumplimiento del acuerdo con las Farc.



—Se atendió las exigencias de las mujeres de dar una mínima participación en todos los órganos de dirección de la CUT en un 35%. Así mismo, se adelantarán acciones y programas para incentivar la participación de los jóvenes en la vida orgánica de la CUT.



—Se acordaron programas de fortalecimiento de la CUT en materia organizativa, educativa, financiera y en especial de crecimiento. En las actuales circunstancias es una oportunidad para aumenta la membresía sindical.



—Llamar la atención del gobierno para rectificar acciones de la paquidermia institucional, la presencia de sectores que entorpecen las políticas progresistas y la conveniencia que en todos los organismos del Estado se practique una verdadera política de diálogo social, en el entendido que en el gobierno del cambio no se agota la conflictividad social y laboral.



Éstas decisiones deben contribuir a transformar al país, avanzar en democracia y recuperar derechos. Es el compromiso de la CUT.



Posdata: el 9 de abril día nacional de las víctimas, será una oportunidad para la movilización social por las reformas sociales.



X: fabioariascut