¿La especulación del Bitcoin generará una crisis global?

Por: Fernando De Jesús Franco Cuartas |

marzo 11, 2024

La especulación, definida como la compra y venta de activos con el objetivo de obtener beneficios a corto plazo a partir de las fluctuaciones del precio, ha sido un factor determinante en la evolución del mercado de capitales en las últimas cinco décadas. Si bien ha impulsado el crecimiento y la liquidez, también ha generado importantes riesgos para la estabilidad financiera global.

Principales riesgos

La especulación puede exacerbar las fluctuaciones de precios, creando un entorno de mercado inestable y dificultando la inversión a largo plazo. Un ejemplo notable es la crisis financiera de 2008, donde la especulación en el mercado inmobiliario estadounidense desencadenó una caída del mercado global. La compra especulativa de activos a precios insostenibles puede crear burbujas, como la burbuja de las puntocom a finales de los 90 o la burbuja inmobiliaria española en la década de 2000. Cuando estas burbujas estallan, generan grandes pérdidas para los inversores y repercusiones negativas en la economía real. Los especuladores pueden manipular los precios de los activos mediante prácticas ilegales o abusivas, como el uso de información privilegiada o el "pump and dump". Esto erosiona la confianza en el mercado y perjudica a los inversores minoristas. La especulación puede contribuir a la concentración de la riqueza en manos de unos pocos, ya que los grandes inversores tienen más recursos para aprovechar las fluctuaciones del mercado. La especulación descontrolada puede desencadenar crisis financieras sistémicas, como la crisis financiera global de 2008. Estas crisis tienen un impacto devastador en la economía real, con millones de personas perdiendo sus empleos y hogares.

Casos y cifras

La especulación en el mercado inmobiliario estadounidense (2008), con instrumentos financieros complejos como las hipotecas de alto riesgo, fue un factor determinante en la crisis financiera global. Se estima que las pérdidas en el mercado hipotecario estadounidense ascendieron a $7 billones. A finales de la década de 1990, la especulación en acciones tecnológicas llevó a una burbuja que estalló en 2000. El índice Nasdaq Composite perdió un 78% de su valor entre marzo de 2000 y octubre de 2002. La especulación sobre la solvencia de algunos países de la zona euro contribuyó a la crisis del euro en 2010. Grecia, por ejemplo, tuvo que ser rescatada por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.

Impactos de la especulación con Bitcoin

El precio de BTC ha experimentado fluctuaciones dramáticas en los últimos años. En el primer halving ocurrido en el año 2012 el precio antes del Halving era $12 USD. Precio después del Halving (12 meses) $266 USD; lo cual implicó un aumento del 2.150%. Segundo halving año 2016, precio antes del Halving $650 USD. Precio después del Halving (18 meses) $19.783 USD. Variación positiva del 2.900%. Halving precedente 2020 precio antes del Halving $8.853 USD. Precio después del Halving (7 meses): $29.294 USD. Incremento del 231%.

La volatilidad e incertidumbre aumentan en la vecindad del halving de abril 2024 y, es así, como el BTC marca cotización histórica a nivel de US$69.191. El impacto en el precio después del halving está al orden del día entre los analistas que en consenso optimista lo interpolan entre USD 60.000 y 90.000 dada la reducción de la oferta por Halving, el aumento de la demanda institucional y el crecimiento de la adopción global. Lo anterior en el marco de riesgos por la regulación gubernamental negativa, la competencia de otras criptomonedas y eventos macroeconómicos adversos.

Esta volatilidad extrema lo convierte en una inversión riesgosa y poco atractiva para la mayoría de las personas. Autores como Nouriel Roubini lo han calificado como una "burbuja especulativa" y un "activo tóxico". A diferencia de las acciones o los bonos, que representan activos o flujos de efectivo reales, el valor de BTC se basa únicamente en la especulación. Robert Shiller, premio Nobel de Economía, ha argumentado que Bitcoin es una "moneda sin valor intrínseco".

El BTC es susceptible a ataques cibernéticos y robos. En 2014, el Exchange Mt. Gox perdió 850.000 bitcoins en un robo, lo que representó el 7% de todos los bitcoins en circulación en ese momento. La minería de BTC, el proceso por el cual se crean nuevos bitcoins, consume una gran cantidad de energía. Se estima que la minería de BTC consume más electricidad que la República de Irlanda. Elon Musk ha expresado su preocupación por el impacto ambiental de BTC y ha suspendido la aceptación de dicho criptoactivos como pago por vehículos Tesla. BTC ha sido utilizado para actividades ilícitas como el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha advertido que Bitcoin es un "activo atractivo para los criminales".

Árbol de problemas para el trading de Bitcoin

En tiempos de burbuja emocional ante el inminente halving del BTC la herramienta del árbol de problemas propende aportar claridad sobre la onda explosiva que puede sobrevivir en el corto plazo para inversionistas novatos atraídos por el imán de las utilidades inmediatas. Es así entonces que el problema principal se redactaría como la dificultad para obtener ganancias consistentes en el trading de BTC.

Causas Principales

El precio de BTC es altamente volátil, lo que dificulta predecir su comportamiento y aumenta el riesgo de pérdidas. Muchos traders no tienen suficiente conocimiento sobre el mercado de Bitcoin, las estrategias de trading o la gestión del riesgo. Las emociones como el miedo, la codicia y la esperanza pueden influir en las decisiones de trading y llevar a errores. Las regulaciones sobre el trading de BTC varían según el país, lo que puede generar incertidumbre y complejidad. Existen muchas estafas relacionadas con el trading de Bitcoin, lo que puede poner en riesgo el capital de los traders.

Causas Secundarias

Hay mucha información falsa o engañosa sobre el trading de Bitcoin, lo que dificulta que los traders tomen decisiones informadas. Las redes sociales pueden ser una fuente de información falsa o sesgada sobre el mercado de BTC. Algunos traders no tienen acceso a herramientas profesionales de análisis técnico o gestión del riesgo. Las comisiones por transacción en la red BTC pueden ser elevadas. Los traders principiantes pueden cometer errores debido a su falta de experiencia en el mercado. Las noticias y los comentarios en las redes sociales pueden generar FOMO (miedo a perderse algo) y FUD (miedo, incertidumbre y duda), lo que puede llevar a tomar decisiones de trading impulsivas. Muchos traders no tienen una estrategia de trading definida o la que tienen no es adecuada para su perfil de riesgo y objetivos. Los traders principiantes suelen cometer errores como el "overtrading" (operar demasiado), el "revenge trading" (intentar recuperar las pérdidas con más operaciones) y el "martingale" (aumentar el tamaño de las posiciones después de una pérdida). No tener una estrategia adecuada para gestionar el riesgo puede llevar a pérdidas significativas. El ecosistema de Bitcoin aún es joven y atrae a muchos estafadores que buscan aprovecharse de los traders inexpertos.

Efectos

Los traders pueden perder dinero si no toman las medidas adecuadas para gestionar el riesgo. La dificultad para obtener ganancias consistentes puede frustrar a los traders y hacer que abandonen el mercado. Las estafas y la falta de regulación pueden generar desconfianza en el mercado de Bitcoin.

Soluciones

Los traders deben educarse sobre el mercado de Bitcoin, las estrategias de trading y la gestión del riesgo. Utilizar herramientas de análisis técnico para identificar oportunidades de trading y gestionar el riesgo. Implementar una estrategia de gestión del riesgo para proteger el capital. No invertir todo el capital en BTC, sino diversificar en otros activos. El trading de Bitcoin es una actividad a largo plazo, se requiere paciencia para obtener resultados consistentes.

Recomendaciones

Elegir un Exchange que tenga buena reputación y seguridad. No invertir en ICOs o proyectos sin investigar cuidadosamente cualquier proyecto antes de invertir en él. Seguir las noticias y el análisis del mercado de Bitcoin para tomar decisiones informadas. Es recomendable comenzar a operar con una cantidad de dinero que uno se pueda permitir perder. Antes de comenzar a operar con dinero real, es recomendable practicar en una cuenta demo para familiarizarse con la plataforma de trading y las estrategias de trading. El trading de BTC no es un esquema para hacerse rico rápidamente. Se requiere paciencia y disciplina para obtener ganancias consistentes a largo plazo. Si tiene dificultades para obtener ganancias consistentes, puede considerar buscar ayuda de un trader profesional o un asesor financiero.

Rol de la banca central y los gobiernos en el trading de Bitcoin

El rol de la banca central y los gobiernos en el trading de BTC aún se encuentra en desarrollo, ya que la criptomoneda es una tecnología relativamente nueva. Sin embargo, existen algunas áreas clave en las que pueden intervenir.

Regulación.

Establecer un marco regulatorio claro, esto brindaría seguridad jurídica a los traders e inversores, y ayudaría a prevenir actividades ilícitas. Proteger a los consumidores implica que los gobiernos deben asegurarse de que los traders e inversores tengan acceso a información clara y precisa sobre los riesgos del trading de BTC. Combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo dada la naturaleza descentralizada del Bitcoin lo hace susceptible a estas actividades, por lo que es importante que las autoridades implementen medidas para prevenirlas.

Educación.

Promover la educación sobre el BTC de tal forma que los gobiernos y las entidades financieras pueden ayudar a educar al público sobre los beneficios y riesgos del Bitcoin, para que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre si invertir o no. Los gobiernos pueden apoyar el desarrollo de programas de formación para traders de BTC, para que puedan adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para operar con éxito.

Impuestos.

Establecer una política fiscal clara para las criptomonedas y definir cómo se gravarán las ganancias obtenidas con el trading de Bitcoin para que los traders e inversores tengan claro cuáles son sus obligaciones fiscales en relación con el BTC.

Investigación y desarrollo.

Apoyar la investigación y el desarrollo de tecnologías relacionadas con el BTC para promover la innovación en el ecosistema Bitcoin. Los gobiernos pueden colaborar con empresas del sector privado para desarrollar nuevas aplicaciones y servicios para el BTC.

Cooperación internacional.

Colaborar con otros países para desarrollar regulaciones armonizadas lo cual ayudará a prevenir el arbitraje regulatorio y protegerá a los consumidores a nivel mundial. Compartir información y mejores prácticas para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas.

Es importante tener en cuenta que el rol de la banca central y los gobiernos en el trading de BTC aún está evolucionando. A medida que la tecnología madura, es probable que las autoridades adopten un enfoque más proactivo para regular y promover el uso responsable del Bitcoin y así mitigar la verosimilitud de crisis financieras en el futuro por llegar.

