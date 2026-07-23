- Los paisas que manejan los centros comerciales que le compiten a Cencosud, Parque Arauco y el Éxito

Andrés Bejarano encabeza Pactia, tiene bajo su mando ocho centros comerciales y administra un portafolio de $ 3,7 billones de pesos

Los centros comerciales son uno de los negocios inmobiliarios más grandes de Colombia. Aunque marcas como Unicentro, Viva o Parque Arauco suelen llevarse la atención, hay un actor que ha logrado consolidarse silenciosamente entre los principales propietarios del país. Se trata de Pactia, el fondo inmobiliario que hoy administra ocho centros comerciales Gran Plaza y que se ubica entre los cinco mayores dueños de complejos comerciales en Colombia.

Aunque muchos lo relacionan únicamente con los centros comerciales, su negocio va mucho más allá. Pactia nació en 2014 como una alianza entre Grupo Argos, Conconcreto y el fondo de pensiones Protección, con el objetivo de reunir y administrar activos inmobiliarios de gran escala. Desde entonces, se ha convertido en uno de los grupos más importantes del sector, con un portafolio valorado en cerca de $3,7 billones.

El negocio de los Gran Plaza que terminó en manos de Pactia

Contrario a lo que muchos creen, Pactia no creó la marca Gran Plaza. Estos centros comerciales ya hacían parte del portafolio de Conconcreto y pasaron al fondo cuando empezó a operar sus activos en 2015.

La historia de la cadena arrancó en 2011 con la apertura de Gran Plaza Alcaraván, en Yopal. Con el paso de los años llegaron proyectos como Gran Plaza Florencia, Ipiales, Bosa, Ensueño, Soacha, El Ensueño y otros complejos que hoy conforman un portafolio cercano a 180.000 metros cuadrados de área comercial.

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Desde 2022, el fondo es dirigido por Andrés Bejarano, ingeniero de sistemas de la Universidad EAFIT, con especializaciones en finanzas y mercadeo. Antes de asumir la gerencia general de Pactia, fue presidente de Arquitectura e Ingeniería Asociados durante ocho años.

Andrés, gerente de Pactia.

Un fondo que también mueve hoteles, oficinas y parques logísticos

Los centros comerciales representan una parte del negocio. Actualmente, Pactia también administra 42 activos inmobiliarios distribuidos entre comercio, oficinas, logística e industria y hoteles.

Según información del fondo, los activos comerciales generan cerca del 41 % de sus ingresos, seguidos por oficinas (23 %) y logística e industria (18 %). Los hoteles, operados por cadenas internacionales, representan alrededor del 2 % del negocio.

En el segmento logístico, Pactia ha consolidado su operación bajo la marca Lógika, con centros de distribución y bodegas ubicados en corredores estratégicos del país. Su portafolio incluye activos como Lógika Siberia, Lógika Calle 13 y Lógika Madrid, en Cundinamarca; Lógika Vía 40, en Barranquilla y Lógika Girardota en Antioquia, desde donde atiende las necesidades de almacenamiento y distribución de empresas de distintos sectores.

Con ese portafolio, Pactia se ha consolidado como uno de los grandes grupos del negocio inmobiliario colombiano. Aunque su nombre no sea tan conocido entre los consumidores, hoy administra algunos de los activos comerciales, logísticos y corporativos más importantes del país.

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