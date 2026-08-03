- Petro le cumplió a Lula Da Silva y aceleró la compra de dos Embraer KC – 390 Milennium por 366 millones de dólares

Son dos naves versátiles, similares a los Hércules, y la FAC estaba considerando otras propuestas como Lockheed Martin y Súper Hércules y se adelantó el presidente

El pasado 30 de marzo, en un consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro hizo el anuncio de la compra de dos aeronaves Embraer KC – 390 Milennium. La inversión sería de U$ 366.430.371d, un valor que incluiría el entrenamiento para las tripulaciones, apoyo logístico, equipos asociados y garantías de operación.

Por el último anuncio a cuatro días de dejar la Casa Nariño, el Presidente le estaría cumpliendo con compromisos adquirido con su admirado Lulla Da Silva. La última reunión fue en septiembre del año pasado en Manaos y con anterioridad habían estado juntos en Bogotá en abril de 2024 y en Leticia al año siguiente en julio de 2023.

En dichas reuniones, los mandatarios acordaron estrechar la cooperación para la protección de la Amazonía y la lucha contra el narcotráfico. Como en cualquier cumbre, una cosa es la agenda formal y otra, las conversaciones informales como pudo ocurrir con los aviones Embraer KC – 390.

El Ministerio de Defensa, por su parte, estaba realizando la evaluación interna para decidir sobre la compra de los aviones, asegurándose de incluir otros como el Lockheed Martin C - 130J, Súper Hércules y el Airbus A400M atlas.

Sin embargo, Petro no respetó el proceso interno y ordenó avanzar con el Gobierno de Lula da Silva, quien está en una dura campaña en el Brasil para asegurar su reelección. Para la compra, cuyos detalles están por definirse esta semana, se realizaría un contrato con un plazo de ejecución por unos 4 años aproximadamente, que estaría vigente hasta el 30 de diciembre de 2030. Además, el proceso se concretaría con un pago anticipado de U$ 182.8762.498.

De dicho monto, U$ 94.337.349 se abonarían en enero de 2027. Luego, se cancelarían U$ 88.535 millones en 2028 y el dinero restante, U$ 183.557.873, se pagarían en 2030. El acuerdo, además, incluiría un conjunto de apoyos logísticos con equipos en tierra, publicaciones técnicas, herramientas y asistencia que garanticen la disponibilidad operativa de la flota en los primeros años de servicio.

Un multimillonario acuerdo con una filial israelí

La operación también llama la atención porque la empresa brasileña encargada de fabricar las aeronaves mantiene vínculos con la industria de defensa israelí. Elbit Systems, la mayor compañía militar de Israel, participa en el proyecto a través de su filial en Brasil.

La compra contrasta con la postura que ha mantenido el presidente Gustavo Petro desde 2023, cuando suspendió las adquisiciones de armamento a Israel y anunció que Colombia reduciría su cooperación en materia de defensa con ese país en rechazo a la ofensiva militar en Gaza, que ha dejado alrededor de 70.000 civiles palestinos muertos, entre ellos un elevado número de mujeres y niños, desde octubre de 2023.

La compañía cotiza en la Bolsa de Tel Aviv y NASDAQ. Además, es fabricante de sistemas aéreos, tecnología y artillería de combate, drones y electrónica militar de defensa. La Fuerza Aérea Colombiana ya opera algunos aviones fabricados por la empresa brasilera Embraer como los EMB -312 Tucano y el A19 Súper Tucano. Ahora, podría empezar a operar dos nuevos aviones tácticos de la industria brasilera.

Aviones de 90.000 mil millones de dólares

El avión Embraer KC – 390 Milenniun tiene capacidad de transportar hasta 26 toneladas de peso. Es de transporte táctico y se puede abastecer en vuelo. Tiene una velocidad de 870 kilómetros por hora y propulsión por medio de dos motores turbofán. Su autonomía de vuelo es de 2.815 kilómetros y puede alcanzar hasta 36.000 pies de altura.

Además, tiene una envergadura de 35 metros y puede transportar hasta 80 uniformados, 66 paracaidistas o 74 camillas para evacuar soldados heridos o en una misión médica. La aeronave también puede reabastecer en vuelo a otras aeronaves, transportar vehículos blindados y extinguir incendios forestales. Fue diseñada para aterrizar en pequeñas pistas, incluso rudimentarias y cuenta con un sistema de autoprotección.

El avión tiene un precio de U$ 90.000 millones, sin incluir soportes adicionales. Los recursos, al parecer, fueron aprobados por vigencias futuras hasta 2030 y, según el contrato, el primero se entregaría en octubre de 2029 y el otro a finales de 2030. Las aeronaves brasileñas reemplazarían a los C – 130 Hércules que opera la Fuerza Aérea Colombiana desde la década de los 60.

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