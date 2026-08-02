- El colegio de Boyacá al que Corea del Sur le metió la mano para fortalecer la educación técnica

Con una inversión de $50 millones, el director de KOICA lidera nuevo proyecto en Sogamoso, una cooperación que avanza de la mano de la directora del APC

Corea del Sur sigue adelante con sus proyectos de cooperación en Colombia y presentó uno nuevo en Sogamoso (Boyacá). La iniciativa fue liderada por KOICA -Agencia de Cooperación Internacional de Corea- y beneficia a aproximadamente 1300 estudiantes de prescolar, primaria, secundario y media técnica de la Institución Educativa Técnica Bellas Artes.

Se trata del proyecto On-Site, mediante el cual se modernizó el aula de diseño gráfico gracias a una inversión cercana a los $50 millones, dotándola de nuevos equipos tecnológicos y mejores condiciones para docentes y estudiantes.

Detrás de esta nueva aula, está Jin Jeong, integrante del programa World Friends Korea (WFK) de KOICA. La voluntaria coreana identificó la necesidad de fortalecer el espacio y promovió la iniciativa que hoy impacta a la comunidad educativa.

El programa WFK fue creado, en 2009, con el propósito de unificar los distintos programas de voluntariado internacional del gobierno de Corea del Sur. La iniciativa mantiene actualmente miembros en 53 países de Asia, África, América Latina, Europa del Este y Oriente Medio, como parte de su estrategia de cooperación para el desarrollo.

Junto a ella aparece Jung Wook Lee, director de KOICA Colombia desde finales de 2023, tras reemplazar a Jong Min Park. Desde su llegada, ha liderado algunos de los proyectos de cooperación más importantes que desarrolla la agencia en el país.

Uno de ellos es el programa de economía circular y gestión de residuos para Medellín y el Valle de Aburrá, con una inversión de US$16,4 millones, de los cuales KOICA aporta US$11,2 millones, con el objetivo de fortalecer el manejo de residuos sólidos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Bajo su dirección, también avanza el Centro de Tecnología e Innovación para la Industria Metalmecánica en Cartagena, una iniciativa orientada a fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas del sector naval y marítimo.

Firma de memorando entre APC Colombia y KOICA

Además, Lee encabezó la más reciente firma del Memorando de Entendimiento entre KOICA y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia), un acuerdo suscrito junto a Alexandra Palencia Garnica, actual directora de la entidad.

exgobernador del Magdalena y líder político Carlos Caicedo, quien fue condenado el pasado 29 de julio, en primera instancia, a pagar 9 años y 9 meses de prisión y una multa de $4.500 millones de pesos, por irregularidades en la contratación cuando fue alcalde de Santa Marta entre 2012 y 2015.

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Antes de llegar a la APC Colombia, Palencia se desempeñó como subgerente financiera del Hospital Julio Méndez Barreneche y como asesora administrativa de PR Consultorías.

El memorando, firmado en mayo de este año en Santa Marta, permitirá articular capacidades técnicas, recursos y experiencias para desarrollar proyectos en áreas como gobernanza digital, cambio climático, desarrollo productivo, innovación y agricultura, en línea con los retos globales del desarrollo sostenible.

El colegio de Boyacá con el que Corea sigue fortaleciendo su proyecto

Otro de los nombres clave es Plutarco Huérfano, rector de la Institución Educativa Técnica Bellas Artes desde agosto de 2025. Llegó al cargo tras dirigir la Institución Educativa Nuestra Señora de Morcá e Inseandes, y dio continuidad al convenio que comenzó durante la administración de Lenin Vargas.

El director de la Agencia Coreana para la Cooperación Internacional (Koica) Colombia, Sr. Jung Wook Lee, con el rector de Bellas Artes, Plutarco Huérfano

Junto a él, participaron la coordinadora Andrea Carolina Montaña y el docente Camilo Avella, quienes acompañaron la implementación del proyecto dentro de la institución.

Gracias a esta iniciativa, el colegio fortaleció la formación técnica de sus estudiantes, mejoró las herramientas para el desarrollo de proyectos de grado e impulsó actividades relacionadas con el idioma y la caligrafía coreana, ampliando el intercambio cultural entre Colombia y Corea del Sur.

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